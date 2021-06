Slováka, ktorý s partnerkou vraždil v Kanade, chytili v Budapešti

Teraz polícia zverejnila fotografie z ich zatknutia, píše New York Post (NYP) a ďalšie médiá.

Dvadsaťpäťročná Kanaďanka a jej dvadsaťosemročný slovenský priateľ sú obvinení, že vo februári zastrelili v kanadskom Ontáriu tridsaťosemročného Tylera Pratta a pokúsili sa zavraždiť aj jeho dvadsaťšesťročnú partnerku, ktorú ťažko zranili. Pri útoku navyše prišla o nenarodené dieťa.

Motív činu zostáva neznámy. Kanadská polícia pár obvinila z vraždy prvého stupňa a pokus o vraždu, v marci na nich vydala zatykač.

Dvojica z Kanady utiekla do 24 hodín po čine a do maďarskej metropoly sa podľa denníka Daily Mail dostala cez Českú republiku a Slovensko.

Liová, ktorá je podľa NYP dcérou vplyvnej torontskej podnikateľky, pochádza z trojčiat a je podľa médií známa tým, že publikuje na sociálnych sieťach fotky so svojimi sestrami.

Z bohatej rodiny pochádza podľa maďarského servera Daily News Hungary aj Karafa, ktorý podľa tohto webu v Kanade v devätnástich rokoch spôsobil pod vplyvom alkoholu smrteľnú dopravnú nehodu. Za to mu súd vymeral päťročný trest väzenia.

Denník The Toronto Sun uviedol, že Liová sa nebráni vydaniu a maďarské úrady ju preto zrejme čoskoro vydajú do Kanady. Karafa sa naopak chce podľa denníka vydaniu do Kanady brániť.