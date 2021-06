Orbán navrhol obmedziť právomoci europarlamentu

Maďarský národno-konzervatívny premiér Viktor Orbán navrhol obmedziť právomoci Európskeho parlamentu (EP). Národným zákonodarným zborom by prisúdil právo zablokovať legislatívne procesy EP, ak by ich uznali v rozpore s kompetenciami členských štátov. Predseda maďarskej vlády to uviedol pri prejave v Budapešti, informovala agentúra DPA.