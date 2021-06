Došli šéfovi Boko Haram životy? Odpovedá expert

Ako hodnotíte informácie, že líder teroristickej organizácie Boko Haram Abubakar Šekau je mŕtvy? Vraj spáchal samovraždu, keď ho obkľúčili nepriatelia. Odpálil výbušniny, ktoré mal pri sebe.

Vyzerá to tak, že sú to hodnoverné správy. Šekau by už tentoraz mal byť naozaj mŕtvy. V minulosti sa mnoho ráz hovorilo, že zomrel. Možno aj dvanásťkrát, ale nikdy to nebola pravda. Tentoraz je to však iné. Informáciu máme z viacerých zdrojov. A potvrdzujú ju aj aktivity skupiny Boko Haram a konkurenčnej džihádistickej organizácie Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP). Je veľmi pravdepodobné, že Šekau je naozaj mŕtvy.

ISWAP je hlavným zdrojom informácií o Šekauovej smrti. Čo vieme o jeho rivalite s Boko Haram, a ako to ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu v Nigérii a regióne?

O rivalite medzi Boko Haram a ISWAP vieme pomerne veľa. V roku 2015 sa Šekau spojil s Islamským štátom (IS). No lídri tejto teroristickej organizácie sa ho rozhodli nahradiť. V džihádistickom hnutí nastal rozkol, Šekau veľmi žiarlil a Boko Haram a ISWAP medzi sebou zúrivo bojovali. Nigérijským bezpečnostným zložkám asi pomohlo, že dve extrémistické organizácie sa pustili do seba. Ale niekedy sa takéto rozpory medzi teroristickými skupinami nedajú úplne jasne vyhodnotiť. Na jednej strane ich vzájomný boj oslabuje, na strane druhej môže fungovať ako nástroj na verbovanie bojovníkov. ISWAP po Šekauovej smrti zverejnil nahrávku. Na nej líder organizácie Abú Músa al-Barnáví vyhlásil, že šéf Boko Haram sa dopustil nepredstaviteľného terorizmu. V podstate hovoril, že ISPAW je menej brutálna alternatíva v porovnaní s tým, čo robil Šekau. Je to zaujímavé. ISWAP po Šekauovom úmrtí ďalej útočí na pozície Boko Haram, čo naznačuje, že si chce definitívne upevniť moc.

Hovoríte, že je zaujímavé, ako ISWAP kritizuje Boko Haram za jeho brutalitu. Je v tom snaha prilákať do svojich radov ďalších ľudí?

Začnime základnými rozdielmi medzi IS a Al-Kajdá v súvislosti s útokmi na civilistov. Potom sa dostanem k ISWAP a Boko Haram. Al-Kajdá vo februári 2014 vylúčila zo svojich radov ľudí z IS. Šéf organizácie Ajmán Zavahrí prišiel s niektorými pravidlami a snažil sa potlačiť najhoršie vyčíňanie členov skupiny. Samozrejme, Al-Kajdá koná brutálne, ale na rozdiel od IS to robí tak povediac mimo kamier. To ma privádza k Boko Haram a ISWAP. V tomto prípade to bolo iné. Šekau bol líder, ktorý mimoriadne bažil po krvi. ISWAP ho kritizoval najmä za dve veci. Prvá bola, že bezhlavo používal násilie proti moslimom a druhá za to, že z detí robil samovražedných atentátnikov. Al-Barnáví oponoval Šekauovi z viacerých dôvodov. Bol v tom iný výklad ideológie či snaha získať na svoju stranu verejnosť. Ale mali aj osobné spory. V každom prípade je však dôležité všímať si, čo ISWAP hovorí.

Boko Haram je jedna z najhorších teroristických skupín posledných dvoch dekád. Akú úlohu v tom zohral Šekau?

Jednoznačne sa postaral o to, že Boko Haram nabral druhý dych. Okolo roku 2009 bola skupina na pokraji zániku. Čelila ofenzíve bezpečnostných síl a potrebovala sa preskupiť. Šekau bol veľmi charizmatický, dokázal k sebe pritiahnuť ľudí. Už v roku 2010 bolo jasné, že Boko Haram sa podaril comeback. Naberal sily v štáte Borno, na severovýchode Nigérie, dokonca ohrozoval hlavné mesto tohto regiónu Maiduguri. Viedlo to až k spoločnej ofenzívne Nigérie, Nigeru, Kamerunu a Čadu proti Boko Haram. Skupina zaznamenala vojenské úspechy, ale medzinárodne sa stala neslávne známou v roku 2014 aj pre únos viac 270 dievčat v meste Chibok. Do istej miery sa dá povedať, že Boko Haram na seba upriamil pozornosť svojimi činmi, a preto sa ho IS snažil dostať na svoju stranu.

Ak je Šekau naozaj mŕtvy, čo bude s Boko Haram?

Šanca, že skupina neprežije, je dosť reálna. Otázkou je, nakoľko sa Šekau podieľal na každodennom riadení organizácie, ale určite bol faktorom, ktorý ju držal pokope. Nemyslím si, že všetci členovia Boko Haram prejdú k ISWAP. Uvidíme však, či si skupina zachová nejakú štruktúru, alebo sa zmení len na akúsi bandu oportunistických zločincov. Nevieme to teraz povedať. Môžeme sa však zo štatistického hľadiska pozrieť na to, čo sa stane s militantnými organizáciami, keď prídu o lídra.

Čo na to hovorí história?

Zvyčajne prežijú. Ale poznáme aj výnimky. Obyčajne je to vtedy, ak je skupina výrazne zameraná na kult lídra či keď nemá dostatočnú organizačnú štruktúru, alebo v prípade, že ozbrojené zložky proti nej vedú operáciu s cieľom ju vyhladiť. V prípade Boko Haram sa dá povedať, že platia všetky tri scenáre. Okolo Šekaua sa vytvoril kult osobnosti, je možné, že skupina nemá kvalitné organizačné zázemie, a po jej členoch ide ISWAP. Nedá sa preto vylúčiť, že Boko Haram zanikne.

Poznáme prípady veľkých džihádistických skupín, ktoré po smrti lídra skončili?

Môžeme sa pozrieť na Islamské hnutie Uzbekistanu. Bojovalo po boku Talibanu v Afganistane, ale prešlo na stranu IS. No Taliban to nenechal len tak. Islamské hnutie Uzbekistanu prakticky vyhladil vrátane lídra Usmana Gházího. Zabitie vodcov skupiny väčšinou nestačí na to, aby nejaká väčšia organizácia skočila. Ale v prípade Islamského hnutie Uzbekistanu prenasledoval Taliban aj jeho členov, zlikvidoval ich desiatky, možno stovky. Podobne sa situácia vyvíja s Boko Haram. Šekau je mŕtvy a ISWAP sa zameriava na jeho členov.

Keď hovoríme o mŕtvych teroristických lídroch, často sa spomína, že zomrel už aj šéf Al-Kajdá Ajmán Zavahrí. Veríte tomu?

Možné to je, ale nevidel som nič, z čoho by vyplývalo, že by sme tieto špekulácie mali brať vážne.