Belgicko vystrašil pandemický terorista. Pribudnú ďalší?

Vážna hrozba

V nedeľu Coningsovo telo našli v Národnom parku Hoge Kempen neďaleko holandských hraníc. Podľa predbežných informácii spáchal radikál samovraždu.

"Bolo však správne, že úrady predpokladali, že Conings predstavuje hrozbu, dokonca jednu z najväčších, akej Belgicko čelilo. Hovorím to preto, že sme vedeli, že má blízko k potenciálne násilným krajne pravicovým skupinám. Conings mal vojenský výcvik, bol nasadený vo vojnových zónach a priamo sa vyhrážal viacerým ľuďom vrátane politikov a členov vlády,“ reagoval pre Pravdu Thomas Renard, belgický expert na terorizmus z Kráľovského inštitútu pre medzinárodné vzťahy – Egmont.

Conings sa očividne pripravoval na to, že zomrie. Jeden z listov adresoval manželke a vojenské vyznamenania nechal na hrobe rodičov. "Viem, že náhle budem nepriateľom štátu. Budú ma hľadať a po istom čase ma nájdu. Som na to pripravený. Nezáleží na tom, či zomriem, alebo nie. Ale keď áno, zomriem tak, ako si to ja vyberiem, svoje posledné dni strávim tak, ako chcem,“ napísal podľa televízie VRT Conings. Radikál opakoval, že takzvané politické elity s virológmi rozhodujú, ako budú ľudia žiť.

"Myslím na príbuzných a deti Jürgena Coningsa. Je to pre nich veľmi smutná správa, pretože stratili otca, člena rodiny alebo priateľa,“ napísal po Coningsovej smrti na sociálnej sieti Twitter virológ Van Ranst.

Vedcovi, ktorého mal radikál na muške, úrady poskytli ochranu. Možno len náhoda zabránila tomu, že nedošlo k tragédii. V deň, keď Conings na Van Ransta čakal niekoľko hodín pred domom, sa virológ vrátil z práce skôr ako zvyčajne. Extrémista sa s ním minul.

"Bola to skutočná hrozba,“ uviedol Van Rast pre televíziu BBC. "Po zuby ozbrojený bývalý vojak čakal tri hodiny na mojej ulici pred mojím domom, kým sa vrátim z práce. Nebojíme sa, ale sme opatrní. A môj 12-ročný syn Milo je naozaj odvážny,“ povedal virológ v rozhovore ešte predtým, ako bolo jasné, že Conings je mŕtvy.

O radikálovi bezpečnostné zložky vedeli. Bol na zozname extrémistov, ktorých pokladali za možné riziko. "Coningsov prípad otvoril niekoľko otázok. Úrady ho správne vyhodnotili ako potenciálnu hrozbu. Spravodajské služby o ňom vedeli viac ako rok. Môžeme sa však pýtať, prečo to k niečomu neviedlo. Belgicko však ešte asi tak nevníma hrozbu krajne pravicového extrémizmu. A vo vzduchu tiež visí otázka, čo by bolo, keby to bol islamistický radikál. Prikláňam sa k názoru, že v tom prípade by úrady voči Coningsovi zakročili asi rýchlejšie,“ vysvetlil Renard.

Viac útokov?

Belgický radikál si na svoju stranu získal časť verejnosti. Podporu mu vyjadrovali najmä tí ľudia, ktorí kritizujú opatrenia súvisiace s pandémiou.

"Šírenie nákazy sprevádzajú lockdowny, izolácia, problémy so zamestnaním a ľudia trávia veľa času na internete. Nie je ťažké predstaviť si, že dôjde k nárastu násilia, najmä zo strany krajne pravicových skupín, medzi ktorými sa šíria konšpirácie ako QAnon,“ pripomenul pre Pravdu analytik Steve Hewitt z Birminghamskej univerzity. "Problémom pre bezpečnostné zložky je, že je takmer nemožné zastaviť osamelých jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú pre útok. Na druhej strane ide často o nekompetentných teroristov, takže obyčajne v týchto prípadoch nedochádza k veľkým stratám na životoch. Výnimkou sú páchatelia so špeciálnymi schopnosťami či takí, ktorí majú prístup k zbraniam. Týka sa to ľudí s vojenským výcvikom a krajín ako USA, v ktorých sa dá ľahko dostať k strelným zbraniam a munícii. Terorizmus nikde nebude taká veľká hrozba ako samotná pandémia alebo ako klimatické zmeny, ale bolo by chybou domnievať sa, že v dohľadom čase sa obáv z neho zbavíme,“ dodal pre Pravdu Hewitt.