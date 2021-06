Dráma so šťastným koncom. 21-mesačného chlapčeka našiel reportér v rokline

Nicola Tanturli sa v noci na pondelok vzdialil z domu v meste Palazzuolo sul Senio neďaleko Florencie, vzdialeného asi dva kilometre od spomenutej rokliny.

Prípadu sa okrem záchranárov a policajtov venoval aj reportér štátnej televízie RAI, ktorý napokon chlapca našiel, keď začul, ako sa z rokliny husto porastenej stromami a kríkmi ozýva detský plač.

„Zakričal som: ‚Nicola‘. Chcel som zistiť, či to môže byť dieťa. Započul som iba: ‚mama‘. Začal som tušiť, že by to mohol byť Nicola, a tak som zišiel do rokliny,“ prezradil reportér Giuseppe Di Tommaso.