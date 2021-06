Dúha prekazila Orbánovi futbalový zápas roka

Najhorlivejší futbalový fanúšik medzi európskymi premiérmi v poslednej chvíli zrušil plánovanú cestu na zápas roka svojho reprezentačného tímu. Viktor Orbán sa rozhodol, že neodletí v stredu večer na finále skupinovej fázy majstrovstiev Európy do Mníchova. UEFA síce nepovolila osvetliť Allianz Arenu dúhovými farbami, na štadióne a v jeho okolí sa však počas zápasu Nemecko - Maďarsko očakávala záplava vlajok symbolizujúcich solidaritu so sexuálnymi menšinami. Predseda vlády, ktorá nedávno podľa jej kritikov presadila homofóbny zákon, sa na to zrejme nechcel pozerať.