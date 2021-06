Voľby by vyhral Babiš, prieskum ale naznačuje pat

Podľa prieskumu by voľby s podielom 24,5 percenta hlasov vyhralo hnutie ANO, za ním by nasledovala koalícia Piráti a hnutie STAN s 22,5 percenta hlasov. Tretia by bola koalícia Spolu, ktorá združuje strany ODS, TOP 09, KDU-ČSL, so ziskom 19,5 percenta hlasov. Do Poslaneckej snemovne by sa ešte dostali strana SPD s 9,5 percenta hlasov a strany ČSSD a KSČM, ktoré by zhodne získali 7,5 percenta hlasov.

Popularita hnutia ANO však klesla v porovnaní s prieskumom volebných preferencií CVVM z vlaňajšieho septembra, keď hnutie získalo až 31,5 percenta hlasov. Novinky.cz však pripomínajú, že podľa výsledkov predvolebných prieskumov iných agentúr by voľby vyhrala koalícia Piráti a STAN.

Do českej Poslaneckej snemovne by sa nedostala Trikolóra Svobodní Soukromníci, Přísaha Roberta Šlachty a strana Zelených, ani jedna z nich by totiž vo voľbách podľa prieskumu nezískala viac ako 3,5 percenta hlasov.

Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnila viac ako polovica Čechov, a to približne 60 percent.

Podľa tohto volebného modelu by súčasná vládna koalícia strán ANO a ČSSD získala len 70 kresiel v 200-člennej snemovni. Často sa tiež hovorí o povolebnej spolupráci koalícií Piráti a STAN a Spolu, ktorá by podľa prieskumu mala 93 kresiel. Dôveru vláde však musí vysloviť najmenej 101 poslancov.