Vdova spochybňuje McAfeeho samovraždu: Na vine sú americké úrady

„Posledné slová, čo mi povedal, boli: ‚Milujem ťa a večer tí zavolám‘,“ povedala 38-ročná Janice McAfeeová novinárom pred väznicou Brians 2 severozápadne od Barcelony, kam si prišla vyzdvihnúť manželove osobné veci. „To nie sú slová niekoho, kto pomýšľa na samovraždu,“ dodala v prvom verejnom vyhlásení po stredajšej smrti svojho manžela.

Španielske úrady vykonávajú pitvu, ale už uviedli, že všetko na mieste činu ukazuje na to, že sa 75-ročný McAfee zabil sám. Výsledky pitvy môžu byť známe v ráde niekoľkých „dní alebo týždňov“, uviedli úrady.

Na vine sú USA

McAfeeho zatkla vlani v októbri polícia na letisku v Barcelone a súd ho poslal do väzby, kde čakal na výsledok konaní o vydanie do USA. Španielsky súd v stredu vydanie McAfeeho do USA schválil. Proti rozhodnutiu sa však ešte dalo odvolať a posledné slovo by vo veci mala španielska vláda.

„Už sme mali pripravené plány na odvolanie sa proti tomuto rozhodnutiu,“ dodala Janice McAfeeová. „Z tejto tragédie viním americké úrady. Kvôli ich politicky motivovaným obvinením je môj manžel teraz mŕtvy.“

S manželom sa zoznámila v roku 2012 v Miami a o rok neskôr sa vzali. John McAfee mal niekoľko detí z predchádzajúcich vzťahov. „Aj keď sa narodil v Anglicku, jeho domovom bola Amerika,“ dodala McAfeeová. „Presťahoval sa tam ako dieťa. Mal tam prvú priateľku, prvú prácu. Zarobil tam svoje prvé milióny a chcel tam byť. Ale politika mu to nedovolila.“

Ryby a alkohol

Na pobreží Španielska sa John McAfee usadil koncom roka 2019. „Jediné, čo chcel, bolo stráviť svoje posledné roky rybolovom a pitím,“ povedala dnes jeho vdova. „Dúfal, že sa všetko vyrieši. Vedeli sme, že to bude náročná bitka brániť sa tejto situácii. Ale John je bojovník … a každý, kto ho aspoň trošku pozná, to o ňom vie,“ dodala. „Modlím sa, aby jeho duša našla v smrti mier, ktorý nedokázala nájsť v živote.“

Americké úrady tvrdia, že podnikateľ a jeho spolupracovníci vďaka klamaniu investorov získali vyše 13 miliónov dolárov. Okrem McAfeeho bol obvinený tiež Jimmy Gale Watson. Podľa prokuratúry v rokoch 2017 a 2018 zneužili záujem investorov o trh s kryptomenami, aby zarobili milióny dolárov pomocou „lží a podvodov“.

Dane neplatil

Podľa štátneho zástupcu v štáte Tennessee sa McAfee navyše vyhýbal plateniu daní. Nepriznal okrem iného príjmy z propagácie kryptomien, konzultačnej činnosti, predaja práv na svoj životný príbeh do dokumentu a z verejných vystúpení.

McAfee obvinenia minulý týždeň označil za politicky motivované s tvrdením, že z pozície kandidáta libertariánskej strany na prezidenta USA kritizoval americký daňový úrad IRS. Ten ho následne obvinil z toho, že neplatí dane. Apeloval preto na španielske úrady, aby ho nevydávali, pretože by inak strávil zvyšok života za mrežami.

McAfee založil v roku 1987 jednu z prvých firiem na tvorbu programov pre zaistenie bezpečnosti na internete. Sám síce túto firmu už dávno opustil, tá však stále nesie jeho meno.