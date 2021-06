Až 156 ľudí zmizlo, trosky môžu byť ich hrobom. Pred budovou na Floride varoval statik

Záchranné tímy, ktoré pátrajú v sutinách zrúteného obytného domu na Floride blízko Miami, objavili ďalšie telo. Počet obetí v pobrežnom mestečku Surfside, kde sa v noci na štvrtok čiastočne zosunula 12-poschodová budova, tým stúpol na päť, napísala agentúra AP. Dá sa však očakávať, že bilancia mŕtvych bude vyššia, pretože 156 osôb je stále nezvestných.

O ďalšej obeti informovala v sobotu starostka okresu Miami-Dade Daniella Levinová Cavaová. Zároveň spresnila, že tri ďalšie telá boli identifikované, čím sa počet nezvestných ľudí znížil na 156.

Dohromady sa z piatich nájdených tiel podarilo identifikovať zatiaľ štyri. Jednou z obetí je matka chlapca, ktorý bol zachránený počas noci, keď sa budova zrútila. Medzi mŕtvymi je aj pár v dôchodkovom veku a päťdesiatštyri­ročný muž.

Záchranári už od štvrtka takmer nepretržite hľadajú ľudí, ktorí mohli prežiť. Ľudí uväznených pod troskami hľadajú za pomoci vycvičených psov, sonarov, dronov a mikrofónov. Prácu im pritom komplikujú výkyvy počasia a plamene, ktoré zahaľujú vzduch dymom. Kusy sutín z približne deväť metrov vysokej hory trosiek odstraňuje žeriav.

Dom sa čiastočne zrútil v noci na štvrtok, zatiaľ čo jeho obyvatelia spali. Príčina nešťastia zatiaľ objasnená nebola. V roku 2018 však technická správa upozornila na zásadné poškodenie v štruktúre budovy v okolí bazéna a praskliny a drobenie múrov v podzemnej garáži. Správa bola súčasťou prípravných prác spoločnosti, ktorá vykonávala povinnú kontrolu budovy po 40 rokoch.

Na pravidelné informácie o svojich príbuzných a záchranných prácach čaká v neďalekom hoteli zhruba 200 ľudí. Keď im oficiálny predstaviteľ povedal o poslednom nájdenom tele, prepukol v sále v plač.

Dvaja ľudia, ktorí pod podmienkou zachovania anonymity hovorili s reportérmi AP, uviedli, že čakanie je mučivé. Niekoľko rodín, ktoré sú podľa nich frustrované pomalým tempom záchranných operácií, žiadali o povolenie, aby mohli ísť priamo k sutinám.

Medzi tými, ktorí dúfajú v dobré správy, je tiež Rachel Spiegelová, ktorej 66-ročná matka Judy žila na 6. poschodí budovy. „Viem, že moja mama je bojovníčka. Viem, že nás miluje a nechce to vzdať. Ale je to už tretí deň, takže je to ťažké,“ povedala Spiegelová.