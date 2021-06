Brazília vysiela do Amazónie vojakov, chce takto bojovať proti odlesňovaniu

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v pondelok podpísal výnos o vyslaní vojakov brazílskej armády do Amazónie, kde majú prispieť k snahám o obmedzenie razantného odlesňovania.

Bolsonaro tento svoj výnos podpísal iba dva mesiace po stiahnutí vojakov z amazonského regiónu a niekoľko dní po demisii ministra životného prostredia svojej vlády.

Podľa výnosu zverejneného v oficiálnom vládnom vestníku vojaci budú vyslaní do štátov Pará, Amazonas, Mato Grosso a Rondônia, a to do konca augusta. Údaje o počte nasadených vojakov ani o nákladoch na operáciu neboli zverejnené.

Brazílsky viceprezident Hamilton Mourao začiatkom júna pred novinármi pripustil, že nasadenie armádnych zložiek by sa mohlo predĺžiť na ďalšie dva mesiace s príchodom obdobia sucha, keď ľudia zvyčajne vypaľujú lesné a krovinaté porasty, aby si vyčistili pôdu.

Miera odlesňovania Amazónie už niekoľko rokov stúpa, pričom veľmi prudko od Bolsonarovho zvolenia za prezidenta v roku 2018. Jeho prístup k dažďovým pralesom vyvolal vo svete veľké znepokojenie najmä v súvislosti so zmenou klímy.

Ide o v poradí tretie vyslanie jednotiek brazílskej armády do oblasti Amazónie, pričom ich posledná misia sa skončila v apríli.

Každá takáto misia zahŕňala tisíce vojakov, ale odborníci na životné prostredie uviedli, že armáda nie je na dané úlohy dobre pripravená a jej misia má aj preto iba obmedzenú účinnosť.

Marcio Astrini, výkonný tajomník Climate Observatory – siete environmentálnych neziskových skupín a organizácií -, označil najnovšie vojenské nasadenie za „dymovú clonu“, ktorá vláde umožní tvrdiť, že bojuje proti odlesňovaniu.

Zmienil sa v tejto súvislosti o tom, že predtým úspešná iniciatíva, ktorá je z veľkej časti financovaná nórskou a nemeckou vládou, bola od roku 2019 pozastavená.

Brazílska „vláda prijala sériu opatrení, ktoré jednoducho ničia monitorovacie kapacity štátu,“ uviedol Astrini a ako príklad citoval zastavenie vyrubovanie pokút za poškodzovanie alebo ohrozovanie životného prostredia. Dodal, že regulačný orgán tiež prestal s praxou, keď ničil stroje používané na nelegálnu ťažbu dreva.

Bolsonarov plán vysielať do Amazónie vojakov prichádza krátko po tom, ako administratíva USA vyzvala na zastavenie odlesňovania Amazónie s cieľom pomôcť zastaviť zmenu podnebia. Bolsonaro v reakcii na túto výzvu uviedol, že Brazílii chýba dostatok prostriedkov, aby tak mohla urobiť sama.

Spojené štáty objasnili, že by boli ochotné prispieť, ale až po tom, čo Brazília dosiahne konkrétny pokrok pri ochrane amazonského pralesa.