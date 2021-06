Odmena za očkovanie? Na mladých Grékov zaberá

Má štát platiť ľuďom, ktorí sa dajú zaočkovať proti covidu? Grécka vláda sa rozhodla, že sa jej to oplatí. Jej veľkorysý program sa však nevzťahuje na všetkých. A nejde ani o hotovosť, ktorú by bolo možné minúť na hocičo. No zatiaľ sa zdá, že to funguje.