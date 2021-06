Sánchez: Španielsko nikdy nedovolí referendum o nezávislosti Katalánska

Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď sa vláda v Madride pripravuje na obnovenie rokovaní s katalánskymi separatistami. Španielsko len pred týždňom omilostilo deviatich katalánskych politických lídrov a prepustilo ich z väzenia za účasť v neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017.

„Nebude nijaké referendum o sebaurčení,“ vyhlásil Sánchez v parlamente s tým, že jeho Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) to „nikdy nebude akceptovať“.

Zdôraznil, že jediným spôsobom, ako hlasovať, by bolo, keby podporovatelia presvedčili tri pätiny dolnej komory parlamentu o úprave španielskej ústavy a Španielsko by ako celok túto zmenu ratifikovalo prostredníctvom referenda. V súčasnosti by to však bolo nemožné, pretože tri najväčšie politické zoskupenia – socialisti, konzervatívna Ľudová strana (PP) a krajne pravicová strana Vox – sú proti takejto reforme, pripomína AFP.

Sánchezove vyjadrenia prišli len deň po jeho stretnutí s novým katalánskym prezidentom, umierneným separatistom Perem Aragonsom. Aragons uviedol, že rokonavia medzi Madridom a katalánskymi separatistami, ktorí chcú zorganizovať referendum o nezávislosti, sa obnovia v septembri.

Úsilie Katalánska odtrhnúť sa od Španielska vyvolalo v roku 2017 jednu z najhorších politických kríz v Španielsku od čias vojenskej diktatúry Francisca Franca v roku 1975. Lídri bohatého španielskeho regiónu Katalánsko so 7,8 milióna obyvateľmi sa vtedy postavili proti vládnemu zákazu zorganizovať referendum o nezávislosti.

Konzervatívna vláda v Madride v reakcii na to nasadila políciu, aby hlasovaniu zabránila. Keď katalánski vodcovia o niekoľko týždňov neskôr vyhlásili nezávislosť, vláda v Madride ich odvolala a Katalánsku zrušila autonómiu. Deväť katalánskych vodcov dostalo väzenské tresty v rozmedzí od 9–13 rokov. Sánchezovo rozhodnutie prepustiť ich na slobodu sa stretlo s ostrou kritikou konzervatívnej španielskej opozície.