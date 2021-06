Zomrel strojca vojny v Iraku a Bushov minister Donald Rumsfeld

Vo vyhlásení zverejnenom na twitteri to oznámila rodina, ktorá hovorí o smrti štátnika a milujúceho manžela. Ako pripomína agentúra Reuters, Rumsfeld bol hlavným strojcom vojny v Iraku, pokým ho Bush po tri a pol roku bojov nevymenil.

Do dejín sa Rumsfeld najvýraznejšie zapísal ako jedna z hlavných postáv americkej vojny proti teroru po útokoch na New York a Washington z 11. septembra 2001. Podľa denníka The Washington Post (WP) z neho jeho vedúca úloha pri inváziách do Afganistanu a Iraku a snahy o transformáciu americkej armády urobili jedného z najdôležitejších a tiež najkontroverznej­ších ministrov obrany v dejinách USA.

„S hlbokým smútkom zdieľame správu o odchode Donalda Rumsfelda, amerického štátnika, oddaného manžela, otca, dedka a pradedka. V 88 rokoch, bol obklopený rodinou v milovanom Taos v Novom Mexiku,“ píše sa vo vyhlásení rodiny.

Komuniké vyzdvihuje Rumsfeldove „mimoriadne úspechy počas viac ako šiestich dekád verejnej služby“, neochvejnú lásku k manželke Joyce, príbuzným a priateľom a „integritu“, ktorú preukazoval v živote zasvätenom vlasti.

Varoval pred zneužitím armády

Rumsfeld viedol Pentagon už v rokoch 1975 až 1977 za prezidenta Geralda Forda a jeho dlhoročná kariéra zahŕňa vládne angažmán pod štyrmi rôznymi prezidentmi a skoro štvrť storočia v „korporátnej Amerike“, pripomína agentúra AP. Po odchode do dôchodku v roku 2008 viedol nadáciu Rumsfeld Foundation, ktorá propagovala prácu vo verejnej sfére a podporovala rodiny vojakov a zranených veteránov.

V jednom zo svojich posledných verejných činov sa tento rok v januári zaradil medzi desať exministrov obrany, ktorí prostredníctvom denníka WP varovali pred zneužitím armády v spore o výsledky novembrových prezidentských volieb. „Snahy zapojiť americké ozbrojené sily do riešenia volebných sporov by nás zaviedli na nebezpečné, nezákonné a neústavné teritórium,“ napísala vtedy skupina niekdajších šéfov Pentagonu.