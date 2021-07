Kim Čong–un schudol. Čo to znamená?

Všetci plačú?

„Ľudia sú zdrvení, keď vidia nášho váženého súdruha generálneho tajomníka takto vychudnutého. Všetci sme začali plakať,“ citoval portál NK News z reakcie nemenovaného obyvateľa Pchjongjangu pred televíznymi kamerami.

„Je čudné, že štátne médiá hovoria o zdravotnom stave Kim Čong–una. Keďže personifikuje režim, myslím si, že ide o snahu vládnej propagandy ukázať ľuďom v Severnej Kórei niečo, čo by ich malo všetkých zasiahnuť a zjednotiť,“ reagovala pre Pravdu Minseon Ku, odborníčka na KĽDR z Ohijskej štátnej univerzity. „Nepredpokladám však, že Kim má naozaj vážne zdravotné problémy. Keby to tak bolo, štátne médiá by sa tým určite nezaoberali,“ ozrejmila Ku.

Objavili sa aj správy, že na druhej strane sa režim snaží zabrániť šíreniu špekulácií o zdraví diktátora. Kim sa na verejnosti neukazuje príliš často. Minulý rok zmizol dokonca na niekoľko týždňov, hovorilo sa o jeho smrti či o tom, že sa nakazil chorobou COVID–19.

Informácie z KĽDR sú ako obyčajne kusé. A na to, čo sa deje, existuje niekoľko vysvetlení. Kim na júnovom zasadnutí Ústredného výboru Kórejskej robotníckej strany priznal, že krajina sa borí s nedostatkom potravín. Diktátor vysvetlil, že vinou tajfúnov nedokázal štátny poľnohospodársky sektor splniť plány. Problémy však očividne spôsobujú aj ekonomická neefektívnosť a korupcia.

„Vyzerá to na najhoršiu potravinovú krízu od veľkého hladomoru v 90. rokoch,“ uviedol pre denník Korea Times Robert Manning, odborník na región z organizácie Atlantic Council. V rokoch 1994 až 1998 zomrelo v KĽDR pravdepodobne až niekoľko miliónov ľudí, ktorí nemali prístup k jedlu.

„Je možné, že vyjadrenia severokórejských občanov v odvysielaných rozhovoroch sú skutočné a naozaj ich zarmútilo, keď videli, ako Kim Čong–un vyzerá. Asi si však myslia, že je chudší preto, že krajina čelí potravinovej kríze. V skutočnosti je však nepravdepodobné, že by ktokoľvek z Kimovej rodiny trpel nedostatkom jedla,“ pripomenula pre Pravdu Gabriela Bernalová, analytička diania na Kórejskom polostrove, ktorá žije v Soule.

Dôležitá správa

Nie je známe, koľko Kim váži a aký je vysoký. Väčšina odhadov hovorí o tom, že pred tým, ako schudol, bola jeho hmotnosť v istom momente až 140 kilogramov. Teraz by mohol mať okolo 120 kilogramov, možno aj o niečo menej. Jeho výška je asi niekde medzi 165 až 170 centimetrami.

„Vyzerá to tak, že Kim schudol pre diétu, ktorá sa spája s jeho zdravotnými problémami. Nebol v najlepšej forme. Vieme, že jeho životný štýl nie je práve príkladný,“ povedala pre Pravdu Soo Kim, odborníčka na KĽDR z analytickej spoločnosti RAND Corporation. „KĽDR má ekonomické problémy. Život ľudí je ťažší ako pred pandémiou. Je preto možné, že režim chce ukázať, že netrpia len obyčajní ľudia. Možno sa snaží vzbudiť v obyvateľoch súcit. No Kim určite neschudol, aby ukázal, že slúži ľuďom v Severnej Kórei,“ zdôraznila odborníčka, ktorá pracovala ako analytička v CIA.

„Správa môže vyzerať ako politický bulvár, ale zdraviu Kim Čong–una by sme mali venovať pozornosť. Ak schudol z vlastnej vôle, je to dôležité, lebo sa riadi radami lekárov a ide mu o zachovanie vlády. No a v prípade, že sa jeho zdravie zhoršuje, je to zásadná správa, lebo môžeme smerovať k potenciálnej politickej kríze v KĽDR, ale aj v regióne, keďže Kim nemá následníka,“ pripomenul pre Pravdu expert na medzinárodné vzťahy Benjamin Habib z La Trobovej univerzity v Melbourne.