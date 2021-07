Česká diplomacia poprela správu o predvolaní českého veľvyslanca na ruské ministerstvo

Český rezort diplomacie poprel, že by si ruské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo českého veľvyslanca v Moskve Vítězslava Pivoňku v súvislosti so žiadosťou ČR o odškodnenie za výbuchy v muničných skladoch vo Vrběticiach z roku 2014. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Černínskeho paláca Eva Davidová.