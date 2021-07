Ukrajina prijala zákon o pôvodných národoch, Rusi medzi nimi nie sú

Ukrajinský parlament prijal zákon o pôvodných národoch, ktorý vyvoláva kritiku Moskvy za to, že neberie do úvahy početnú ruskú menšinu. Za pôvodné národy na Ukrajine boli označení Krymskí Tatári, Karaimovia a Krymovia, informovala agentúra TASS.

Zákon definuje ako pôvodný národ etnické spoločenstvá, ktoré sa sformovalo na ukrajinskom území, má vlastný jazyk, svojbytnú kultúru a tradičné sociálne, kultúrne alebo zastupiteľské orgány. Ďalšou podmienkou je, že predstavuje národnostnú menšinu, ktorá nemá vlastný štátny útvar za ukrajinskými hranicami. Zákon týmto národom garantuje práva týkajúce sa kultúry, školstva a jazyka. Ďalej poskytuje ochranu proti konaniu, ktoré by mohlo ohroziť integritu týchto národov, teda napríklad proti nútenému vysídľovaniu, násilnej asimilácii alebo proti roznecovaniu etnickej či rasovej nenávisti voči príslušníkom týchto národov.

Putin hovorí o exode

Proti zákonu sa skôr v tomto mesiaci ostro vymedzil vo vysielaní televízie Rossija-24 ruský prezident Vladimir Putin. Podľa neho rozdelenie na pôvodné a nepôvodné národy pripomína ideu nacistického Nemecka. Šéf Kremľa tiež vyjadril znepokojenie nad tým, čo bude s ľuďmi so zmiešaným pôvodom na Ukrajine. „Budú im rovnako ako v nacistickom Nemecku merať lebky a ďalšie časti tela kružidlom?“ pýtal sa. Podľa Putina by zákon mohol donútiť stovky tisíc ľudí, ktorí nebudú chcieť byť občanmi druhej kategórie, k odchodu z krajiny. To sa podľa neho nemusí týkať len Rusov, ale aj Rumunov, Poliakov a Maďarov.

Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba ale argumentuje, že Rusom ako národnostnej menšine garantuje rovnaké práva ako všetkým ostatným občanom ukrajinská ústava. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Reznikov potom podčiarkol, že medzi pojmami „menšina“ a „pôvodný národ“ je rozdiel a každý má svoje vymedzenie.

Krymskí Tatári, ktorí sú turkického pôvodu, obývajú predovšetkým polostrov Krym a hovoria krymskou tatárčina. Karaimovia, ktorí tradične vyznávajú judaizmus, pochádzajú tiež z Krymu, usadzovali sa ale aj inde v Európe. Tiež Krymovia, ako už ich meno napovedá, majú svoju domovinu na Kryme. Aj oni sú tradične židovského vyznania a hovoria turkickým jazykom.