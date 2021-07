Čo čínski komunisti oslavujú a za čo sa (možno) hanbia

Expert: Si Ťin–pching bude mať moc až do smrti

Komunistická strana Číny (KSČ) oslavuje sto rokov od založenia, ale nad pokračovaním režimu visia aj otázniky. Pre Pravdu to v rozhovore pripomenul Rory Truex, odborník na Čínu z Princetonskej univerzity. Istým zdrojom nestability je vláda súčasného generálneho tajomníka strany Si Ťin–pchinga. Nie je jasné, či na budúci rok začne s odovzdávaním funkcií. Po 10 rokoch pri moci by to urobiť mal, hoci podľa nových pravidiel by mohol na čele režimu aj pokračovať.

Ako vyzerá budúcnosť KSČ, je pokračovanie jej vlády zaručené?

V Číne vidíme jeden z mála autoritatívnych režimov, ktorý dokázal nastaviť pravidlá odovzdania moci. Väčšinou je to iné. Autoritatívni lídri neraz zomierajú v úrade. Či už prirodzene, alebo ich niekto odstráni. Veľmi málo takýchto režimov má vytvorený rámec nástupníctva takým spôsobom, ako ho vytvorili čínski komunisti. Ale momentálne je tento systém spochybnený. Inštitúcie, ktoré má strana na to, aby mocenské elity nezačali bojovať medzi sebou, sa otriasajú. Očividne sú za tým kroky lídra režimu Si Ťin–pchinga.

Je z toho vyplývajúca neistota momentálne možno najväčšou slabinou KSČ?

Ťažko povedať. Ale už na budúci rok by sa mal podľa nastavených pravidiel začať proces, keď Si Ťin–pching skočí ako generálny tajomník strany, ako šéf ústredného vojenského výboru a ako prezident krajiny. Mal by sa vzdať všetkých týchto funkcií. Znamená to, že by sme už mali mať aspoň signály, kto by ho mohol nahradiť. Po prvý raz za niekoľko desaťročí však nevieme, kto by mal tvoriť ďalšiu generáciu čínskych lídrov.

Čo to znamená?

Je možné to vysvetliť viacerými spôsobmi. Jedným je, že Si Ťin–pching sa snaží uchopiť moc, ale je možné, že ostatní čínski lídri sa proti tomu postavia. Nedá sa vylúčiť ani to, že to prerastie do niečoho, čo bude vyzerať škaredo. Do rozporov medzi elitami, možno aj do snahy o puč. Chaos v politickom zákulisí si ani nemusíme všimnúť, až kým neprinesie nejaký výsledok. Politologické teórie nám však hovoria, že keď sa v autoritatívnom režime jeden z lídrov snaží prevziať moc na úkor ostatných, dá sa očakávať ich nespokojnosť. Preto nad rokom 2022 visí veľký otáznik. Zostane Si Ťin–pching pri moci a budeme svedkami problémov v radoch KSČ? Alebo predsa len strana pristúpi k niečomu, čo bude vyzerať ako pomerne normálne odovzdanie funkcií? Ak bude platiť druhý scenár, jedna vec je jasná.

Aká?

Bez ohľadu na to, čo sa stane, Si Ťin–pching zostane v rámci režimu dôležitým hráčom. Dokonca si myslím, že najdôležitejším. Až kým nezomrie. Neexistuje scenár, v rámci ktorého by odovzdal moc niekomu, komu nedôveruje. Keby to Si Ťin–pching urobil, stal by sa zraniteľným. Preto očakávam, že buď zostane pri moci, alebo budeme svedkami toho, že do funkcií sa dostane nejaký jeho poskok, ktorého bude z pozadia kontrolovať.