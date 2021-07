Česi zo Slovenska potrebujú test

Jedna dávka vakcíny už nebude stačiť ako potvrdenie o bezinfekčnosti, vysvetlil Vojtěch. Po príchode z takzvaných zelených a oranžových krajín si budú musieť ľudia dať urobiť minimálne antigénový test.

„Toto pravidlo ale nebude platiť pre plne začkovaných a tých, ktorí covid prekonali,“ poznamenal minister podľa portálu Novinky. Zmena nadobudne platnosť od budúceho piatka. "Vláda schválila mimoriadne opatrenie, ktoré mení pohľad na ľudí, ktorí majú len jednu dávku očkovania. Po novom nebude dostatočné pre preukázanie bezinfekčnosti, ak má človek len jednu dávku. Zaočkovaný bude musieť byť plne,“ oznámil Vojtěch.

Kontrola od zamestnávateľov

Po návrate z krajín s nízkym a stredným rizikom nákazy (zelených – vrátane Slovenska a oranžových) bude nutné vyplniť príjazdový formulár a mať negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín, alebo PCR test nie starší ako 72 hodín. Pri návrate z rizikovejších štátov (červených a tmavočervených) je povinná päťdňová samoizolácia a potom PCR test. Neplatí to ale pre plne zaočkovaných a pre ľudí, ktorí covid prekonali v posledných 180 dňoch.

Zamestnávatelia budú mať povinnosť kontrolovať negatívne testy svojich zamestnancov po návrate zo zahraničia. Príjazdové formuláre budú zase kontrolovať hygienici. Leteckí prepravcovia by podľa Vojtěcha nemali vpustiť na palubu lietadla nikoho, kto nemá formulár vyplnený.

Dosiaľ sa za chránených pred nákazou považovali ľudia po troch týždňoch od podania prvej dávky vakcíny. Sprísnenie pravidiel súvisí s vývojom epidémie. "Situácia začala stagnovať a v Prahe sa dokonca, bohužiaľ, i zhoršuje. Zásadné je pritom šírenie delta mutácie, ktorá je veľmi infekčná,“ vysvetlil Vojtěch podľa portálu iRozhlas. Reprodukčné číslo udávajúce priemerný počet ľudí, ktorých nakazí jeden pozitívne testovaný, v piatok vzrástlo na hodnotu 1,25, čo je najviac od 5. januára, keď dosiahlo 1,28.

Podľa odborníkov prvá dávka vakcíny chráni pred variantom delta, predtým známym ako indický, len na 33 percent a plná ochrana nastupuje až po dvoch týždňoch od druhej dávky.

Viac bezplatných testov nebude

Sprísnenie sa časom dotkne i návštev reštaurácií a kultúrnych akcií. Minister zdravotníctva zvažuje, že ich prevádzkovatelia by bezinfekčnosť návštevníkov na covid mali kontrolovať povinne. Zástupcovia gastrosektora, s ktorými rokoval, o to podľa neho sami majú záujem a niektorí k tomu pristúpia dobrovoľne. S mobilnou aplikáciou pre uloženie a kontrolu certifikátov to už bude podľa Vojtěcha jednoduchšie.

V reštauráciách doteraz namiesto kontroly testov na koronavírus stačilo vyvesiť oznam, že obslúžení budú len hostia spĺňajúci podmienky ministerstva zdravotníctva. Zodpovednosť tak nepadla na prevádzkovateľa podnikov, ale na zákazníkov.

Vláda neuvažuje o tom, že by zvýšila počet testov hradených zo zdravotného poistenia. Počet bezplatných testov – dva PCR a štyri antigénové za mesiac – je podľa ministra zdravotníctva dostatočný. „Človek nechodí každý deň do krčmy a nejako naplánovať sa to dá,“ citoval Vojtěcha portál iDNES. Testy sa podľa neho dajú rozplánovať na celý mesiac, bez toho, aby si človek musel priplácať, keď chce v prípade, že nie je plne zaočkovaný, ísť do reštaurácie, za kultúrou, do bazéna či do fitnes.