Putin schválil stratégiu národnej bezpečnosti Ruska

Putin podpísal dekrét v piatok a ide revidovanú verziu stratégie ruskej národnej bezpečnosti. Dokument v rozsahu 44 strán načrtáva národné záujmy a priority Ruska. Uvádza, že „akcie niektorých krajín sú zamerané na podnietenie procesov rozpadu v Spoločenstve nezávislých štátov s cieľom zničiť väzby Ruska s jeho tradičnými spojencami“ a že „niekoľko štátov označuje Rusko za hrozbu a dokonca za vojenského protivníka“.

Podľa dokumentu je Rusko naďalej odhodlané využívať politické a diplomatické prostriedky na riešenie medzinárodných a národných konfliktov. Moskva zároveň „považuje za legitímne prijať symetrické a asymetrické opatrenia“ na zmarenie a zabránenie „nepriateľským akciám“ zahraničných štátov, ktoré „ohrozujú zvrchovanosť a územnú celistvosť Ruskej federácie“.

Putin v stredu – počas každoročného televízneho programu s názvom „Priama linka s Vladimirom Putinom“, v ktorom odpovedá na otázky verejnosti – konštatoval, že ak by Rusko pri nedávnom incidente pri Kryme bolo potopilo britský torpédoborec, tretia svetová vojna by sa aj tak nezačala.

„Povedali ste, že svet sa pohyboval na pokraji svetovej vojny. Nie, samozrejme, že nie. Aj keby sme túto loď boli potopili, stále je ťažké si predstaviť, že by to svet postavilo na pokraj tretej svetovej vojny, keďže tí, ktorí to robia, vedia, že z tejto vojny nemôžu vyjsť víťazne,“ uviedol podľa agentúry TASS ruský prezident.

Putin poznamenal, že počas minulotýždňového incidentu v Čiernom mori operovalo synchronizovane s britským torpédoborcom americké prieskumné lietadlo. Podľa jeho slov bolo zjavnou úlohou lietadla sledovať reakciu ruskej armády na britský torpédoborec, ale Moskva si bola vedomá zámerov Spojených štátov a podľa toho reagovala, aby zabránila odhaleniu citlivých údajov.

Moskva tvrdí, že minulý týždeň v stredu jedna z jej vojnových lodí vystrelila varovné výstrely a vojenské lietadlo zhodilo bomby v smere plavby britského torpédoborca Defender, aby ho vytlačili z oblasti blízko Krymského polostrova, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.

Británia poprela tvrdenie Moskvy s tým, že varovné výstrely neboli vystrelené a že torpédoborec sa plavil v ukrajinských vodách. Spojené kráľovstvo, rovnako ako väčšina sveta, uznáva Krym ako súčasť Ukrajiny.

Rusko incident s torpédoborcom odsúdilo ako provokáciu a varovalo, že nabudúce by mohlo vystreliť a zasiahnuť „dotieravé“ vojnové lode, ak sa opäť pokúsia otestovať ruské vojenské odhodlanie.