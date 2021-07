Na covid v USA umierajú len nezaočkovaní

Koronavírus sa napriek veľkému pokroku v boji proti pandémii ešte nepodarilo poraziť. Povedal to americký prezident Joe Biden v prejave na Deň nezávislosti, ktorý v USA oslavujú 4. júla. Šéf Bieleho domu je presvedčený, že nad ochorením COVID-19 už krajina získala prevahu, ale hrozbou sú nové varianty vírusu ako delta, ktorý sa rýchlo šíri.

Americká prvá dáma Jill Bidenová sa zapojila do kampane na podporu vakcinácie proti chorobe COVID-19. Na snímke z Jacksonu v štáte Mississippi upokojuje pri očkovaní 13-ročného Christiana Lylesa.

V Amerike pandémia zabila už viac ako 605-tisíc ľudí, ktorých pamiatku si Biden uctil. "Za posledný rok sme prežili niektoré z našich najtemnejších dní. Teraz nás však čaká naša najlepšia budúcnosť,“ vyhlásil americký prezident.

Efektívna ochrana

No napriek počiatočnému rýchlemu tempu očkovania za posledný týždeň krajina hlásila priemerne 200 obetí covidu. Ako však pripomenul hlavný expert na infekčné choroby Anthony Fauci, takmer všetci Američania, ktorých momentálne koronavírus zabíja, sú nezaočkovaní.

"Je to skutočne smutné a tragické, že skoro každému z týchto úmrtí sa dalo zabrániť, dalo sa im predísť,“ povedal Fauci pre program televízie NBC Meet the Press. Až 99,2 percenta obyvateľov USA, ktorí na covid zomreli v poslednom období, nechránila žiadna vakcína. Fauci uviedol, že je to frustrujúce. Podľa neho je koronavírus hrozivý nepriateľ, ale očkovacie látky, hoci žiadna z nich nie je úplne dokonalá, sú v boji s ním mimoriadne efektívne.

V USA sú vakcíny aj prostriedkom politického boja. Prieskum denníka Washington Post a televízie ABC ukázal, že až 86 percent demokratov, ale iba 45 percent republikánov išlo aspoň na prvú dávku jednej z používaných očkovacích látok. Ale je to aj trocha paradoxné. Prívrženci bývalého republikánskeho prezident Donalda Trumpa tvrdia, že si zaslúži hlavné uznanie za to, že USA vôbec vakcíny majú. Ale tí istí ľudia očkovaniu dôverujú v menšej miere.

Ochabujúci záujem o vakcináciu je u Američanov stále viditeľnejší. Vláda nedokázala splniť vlastný cieľ zaočkovať do 4. júla aspoň prvou dávkou proticovidovej vakcíny minimálne 70 percent dospelých obyvateľov USA. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb sa zatiaľ podarilo dosiahnuť len úroveň 67 percent.

Momentálne každý deň v USA zaočkujú v priemere milión ľudí, teda výrazne menej ako pred niekoľkými mesiacmi, keď každý deň dostali vakcínu tri milióny osôb. V Spojených štátoch evidujú denne približne 13-tisíc nových prípadov nákazy. V južanských štátoch, kde je miera očkovania nižšia, a ktoré väčšinou politicky ovládajú republikáni, sa počet nových prípadov postupne zvyšuje, čo odborníci pripisujú nákazlivejšiemu delta variantu.

Dve Ameriky?

Fauci si myslí, že ľudia odmietajú vakcíny z ideologických dôvodov alebo sú jednoducho zameraní proti očkovaniu či vede. "Mali by sme však dať bokom všetky rozdielne pohľady a uvedomiť si, že spoločným nepriateľom je vírus,“ vyzval verejnosť odborník.

Expert predpokladá, že vzhľadom na šírenie variantu delta a na rôznu mieru vakcinácie v krajine je možné, že Amerika sa svojím spôsobom rozdelí. "Budeme mať regióny v USA, v ktorých je vysoká zaočkovanosť a dynamika šírenia infekcie v nich bude nízka. A ohniská nákazy budú na niektorých miestach, v niektorých štátoch, v niektorých mestách a v niektorých oblastiach, v ktorých je úroveň vakcinácie nízka a prípadov nákazy je tam veľa,“ vysvetlil Fauci.