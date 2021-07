Trump podal žaloby na Facebook, Twitter a Google

Trump uviedol, že je hlavným navrhovateľom a že ide o hromadné žaloby, podané na federálnom súde na Floride.

„Žiadame ukončenie tieňového zákazu, umlčiavanie a pridávanie na čiernu listinu, vylučovanie a rušenie, ktoré tak dobre poznáte,“ vyhlásil Trump na tlačovej konferencii na svojom golfovom ihrisku v meste Bedminster v štáte New Jersey.

Trojica spoločností zrušila Trumpovi účty na svojich platformách po tom, čo jeho stúpenci vtrhli 6. januára do budovy Kapitolu. Spoločnosti vyjadrili obavy, že bude podnecovať ďalšie násilie.

Trump vtedy blokovanie svojich účtov označil za „urážku“ 75 miliónov voličov, ktorí mu dali hlas v prezidentských voľbách konaných vlani 3. novembra, a obvinil Facebook z „cenzúry“.

Spoločnosť Facebook začiatkom júna oznámila, že oficiálny účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa bude zablokovaný najmenej do januára 2023. V prípade, že by Trump naďalej predstavoval „riziko pre verejnú bezpečnosť“, toto opatrenie by mohlo byť predĺžené.