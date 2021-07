Polícia zastrelila štyroch podozrivých z vraždy haitského prezidenta

Príslušníci bezpečnostných síl vyšetrujú a vojaci hliadkujú pred vchodom do rezidencie haitského prezidenta Jovenela Moiseho v Port-au-Prince 7. júla 2021.

Bližšie informácie o vypátraní útočníkov polícia zatiaľ nezverejnila.

Haitského prezidenta Moisa zavraždili v noci na stredu v jeho rezidencii. Dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph už skôr povedal, že prezidenta usmrtilo „ťažko ozbrojené a dobre vycvičené“ komando. Podľa oficiálneho oznámenia úradu vlády, z ktorého citovala miestna televízia Juno7, niektorí členovia komanda hovorili po anglicky a španielsky. Prezident pri útoku utrpel strelné zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho manželku previezli so strelnými zraneniami do miestnej nemocnice.

Joseph, ktorý prebral zodpovednosť za chod štátu, tento „neľudský a barbarský čin“ odsúdil. Zároveň vyzval obyvateľov, aby zachovali pokoj.