Tusk sa vrátil do poľskej politiky. Vie, čo robí?

Tusk je späť v poľskej politike. Mala by sa ho vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) obávať?

Jej predstavitelia sú asi celkom radi, že sa vrátil. Pravdepodobne si myslia, že Tusk bude jednoduchším súperom ako niektorí iní súčasní opoziční lídri, ako sú varšavský primátor Rafal Trzaskowski alebo Szymon Holownia. Tusk je veľmi dobrý v mobilizácii najtvrdších kritikov strany PiS. V krátkodobom horizonte sa dá očakávať, že jeho Občianska platforma na tom získa. No PiS asi predpokladá, že Tusk nebude až taký efektívny v snahe prilákať k sebe centristických voličov, ktorých opozícia potrebuje, aby porazila vládnu stranu. Tusk je mimo poľskej politiky takmer sedem rokov. PiS si myslí, že jeho politické inštinkty už nie sú také dobré ako kedysi, že nebude schopný mobilizovať voličov v malých mestách či vo vidieckych oblastiach. PiS stavia na tom, že väčšina Poliakov sa nechce vrátiť k tomu, čo bolo.

V akom zmysle?

PO v roku 2015 voľby prehrala, lebo jej už Poliaci mali dosť. Tuskovi nebude stačiť, aby povedal, že s ním prídu časy ako predtým, a že PiS je hrozná. Opozícia musí predstaviť programovú alternatívu týkajúcu sa vecí, ktoré Poliakov zaujímajú najviac. Je to najmä sociálno–ekonomická oblasť.

Prečo sa Tusk rozhodol vrátiť práve teraz?

Možno sa už trochu nudil. Bol šéfom Európskej ľudovej strany, čo znie celkom veľkolepo, ale zase to nie je až taká veľká výhra. Podľa mňa sa chce Tusk aj pomstiť šéfovi PiS Jaroslawovi Kaczynskému. Myslím si, že je frustrovaný, že jeho odkaz je do istej miery zničený a toto je príležitosť na poslednú bitku. Tusk už skôr uvažoval o návrate, ale teraz cíti, že PiS je slabšia ako kedykoľvek počas posledných šiestich či siedmich rokov. Asi by neohlásil návrat, keby bolo jasné, že prehrá. A stále sa to môže Tuskovi stať, ale pravdepodobne si myslí, že má viac ako 50–percentnú šancu, že PiS porazí.

Ak hovoríte, že mu nebude stačiť, aby hovoril, že PiS je zlá, čo by mal robiť?

Niektorí pozorovatelia asi povedia, že Tusk toho veľa urobiť nemôže. Jeho najväčším problémom je jeho minulosť, ktorú nemôže zmeniť. A nebol mimo poľskej politiky tak dlho, že by na ňu ľudia zabudli. Ale, ako som už povedal, poľská opozícia potrebuje programovú alternatívu. Niečo pozitívne, čo dokáže ľuďom ponúknuť. PiS stratila nemalú časť popularity, ale má program, ktorý hovorí o zvyšovaní životných štandardov pre ľudí, podpore ekonomiky a oživení hospodárstva po pandémii. Tusk musí dať Poliakom takpovediac protinávrh, ako si on a opozícia predstavujú budúcnosť krajiny. No politickej záťaže z minulosti sa ťažko zbaví. Ak bude hovoriť, že je v Poľsku potrebné zlepšiť zdravotnícke služby, jeho kritici budú určite reagovať, že to mohol urobiť, keď bol sedem rokov pri moci. Alebo si Tusk môže skúsiť privlastniť minimálne časť sociálnej politiky, ktorá je v podaní súčasnej vlády populárna. Ale v tom prípade PiS ukáže verejnosti nahrávku z minulosti, na ktorej Tusk tvrdí, že na tieto sociálne príspevky nie sú peniaze a krajina si ich nemôže dovoliť. Takto kritizoval sľuby PiS. Lenže, keď sa strana Právo a spravodlivosť dostala k moci, robila v sociálnej oblasti to, o čom Tusk hovoril, že sa to nedá.

Som si istý, že staronový šéf Občianskej platformy o svojich slabinách vie. Je možné, že sa pokúsi o spoluprácu s ďalšími opozičnými politikmi, aby ich do istej miery zakryl?

Nie som až taký presvedčený o tom, že si Tusk uvedomuje problémy, ktoré jeho návrat do politiky sprevádzajú. Je otázne, či správne chápe situáciu v Poľsku. Tusk sa v politike vyznačoval dobrými inštinktmi. Vedel, čo Poliaci chcú a čo im má ponúknuť. Možno má stále túto schopnosť, ale zatiaľ sa neprejavila. Samozrejme, Tusk je späť v poľskej politike len niekoľko dní. Čo sa týka spolupráce s ďalšími opozičnými lídrami, vidím tu niekoľko problémov. Ľudia ako Trzaskowski či Holownia nie sú šťastní z Tuskovho návratu. Dúfali, že by mohli viesť opozíciu. Momentálne nemajú dôvod s Tuskom príliš spolupracovať. A samotný Tusk sa do poľskej politiky nevrátil preto, aby niekomu uvoľnil miesto na čele opozície. Tam sa vidí on.