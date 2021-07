V bulharských voľbách podľa exit pollov tesne vedie strana GERB

Konzervatívna stredopravicová strana Občania za európsky vývoj Bulharska (GERB) expremiéra Bojka Borisova tesne vedie v počte hlasov získaných v nedeľných predčasných parlamentných voľbách. Vyplýva to z exit pollu agentúry Gallup International Balkan, podľa ktorého získala GERB 22,1 percenta z odovzdaných hlasov.

Tesne za ňou podľa tohto prieskumu skončila so ziskom 21,5 percenta hlasov nová populistická strana Je taký národ (ITN) na čele s televíznym moderátorom a spevákom Slavim Trifonovom.

GERB pred ITN tesne vedie (s rozdielom od 0,6 do 1,3 percenta) aj podľa ďalších troch exit pollov, o výsledkoch ktorých informuje bulharská tlačová agentúra BTA.

Podľa skorších prieskumov verejnej mienky by sa ani jedna zo zmienenej dvojice strán nemala ani zďaleka priblížiť k získaniu väčšiny hlasov, uvádza agentúra DPA. Prieskumy naopak naznačovali nejednoznačný výsledok a tesný súboj medzi GERB a ITN.

Predčasné voľby sa v nedeľu v Bulharsku konali po tom, ako sa politickým stranám v rozdrobenom zákonodarnom zbore nepodarilo po voľbách zo začiatku apríla zostaviť vládu.

Prezident Rumen Radev vyzval Bulharov, aby v nedeľu prišli k volebným urnám. „Najdôležitejšou vecou je, aby Bulhari prišli a hromadne odvolili,“ povedal po tom, ako odovzdal svoj hlas v metropole Sofia. Práve to je podľa neho spôsob, ako dosiahnuť vytvorenie „energickej, predvídateľnej a legitímnej vlády“.

Po aprílových voľbách nastala patová situácia, keďže poverenie na zostavenie vlády odmietla najprv stredopravicová GERB, ktorá v nich zvíťazila so ziskom 26 percent hlasov. Následne tak urobila aj nová populistická ITN, ktorá získala 17,6 percenta hlasov, a tiež socialisti, ktorí prišli o takmer polovicu svojich mandátov.

V reakcii na nepriaznivý volebný výsledok Borisov, ktorý bol od roku 2009 takmer nepretržite pri moci, odstúpil z funkcie premiéra. V lete minulého roka sa proti jeho vláde obviňovanej z korupcie a nezvládania koronavírusovej pandémie konali masové protesty. Prechodnú úradnícku vládu Borisov na piatkovom predvolebnom zhromaždení obvinil z „teroru a represií“.

Agentúra AP uviedla, že nedeľným predčasným voľbám dominovala apatia voličov, pričom podľa tamojšej ústrednej volebnej komisie dosahovala účasť do 17.00 h len necelých 30 percent, čo je takmer o desať percent menej než v predošlých aprílových voľbách.

Politickí analytici sa podľa AP jednomyseľne zhodli na tom, že nie je šanca, aby sa expremiér Bojko Borisov vrátil do úradu premiéra po štvrtý raz, a to bez ohľadu na to, či jeho strana GERB zvíťazí. Väčšina strán totiž spoluprácu s ňou odmietla. Pozorovatelia i v nedeľu predpovedali týždne rozhovorov o vytvorení vládnej koalície a nevylúčili ani možnosť konania ďalších volieb.