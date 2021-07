V Petrohrade sa začalo stretnutie Putina s Lukašenkom

Pri rokovaniach pred médiami Lukašenko uviedol, že sankcie Západu prispeli k posilneniu vzťahov medzi Ruskom a Bieloruskom. Zároveň obvinil Západ, že Bielorusko „terorizuje“, píše TASS.

„Vydržíme útoky namierené proti našim krajinám… Použijeme tento moment na to, aby sme posilnili našu ekonomickú spoluprácu a spravili naše krajiny nezávislými, a to nie len z hľadiska ekonomiky,“ uviedol Lukašenko, podľa ktorého Rusko „bolo, je a bude strategickým partnerom Ruska“.

Putin konštatoval, že Bielorusko je „veľkým a nádejným partnerom“ Ruska v sfére ekonomiky.

Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova majú v utorok prezidenti rokovať o snahách Západu „rozkývať situáciu v Bielorusku“, ako aj o možných opatreniach proti týmto snahám. Okrem toho sa majú venovať i obchodno-ekonomickým vzťahom medzi oboma krajinami a realizácii spoločných projektov.

Agentúra TASS v tejto súvislosti priblížila, že prezidenti Ruska a Bieloruska sa naposledy stretli koncom mája v ruskom letovisku Soči. Putin a Lukašenko diskutovali vtedy o „obchodno-ekonomických vzťahoch medzi oboma štátmi a o boji proti pandémii. Dotkli sa tiež incidentu s lietadlom (spoločnosti) Ryanair,“ uvádza TASS.

Následne, prvého júla, prezidenti spolu telefonovali. Rozprávali sa o „tlaku sankcií proti Bielorusku“ a diskutovali o otvorení ďalších letov spoločnosti Belavia do Ruska. Ako informovala agentúra Interfax, najväčšia bieloruská letecká spoločnosť prišla o dve tretiny destinácií po tom, ako štáty Európskej únie uzatvorili svoj vzdušný priestor pre bieloruské aerolínie. Dôvodom bolo zadržanie opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča na letisku v Minsku, kam nútene presmerovali let spoločnosti Ryanair smerujúci z Atén do Vilniusu.

Správu budeme aktualizovať.