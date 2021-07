Facebooková republika? V Bulharsku vyhral zabávač

Nebude to však jednoduché. A to nielen preto, že podobne ako z aprílových volieb ani z opakovaného hlasovania nevzišiel jednoznačný víťaz. Je taký národ síce tentoraz tesne predstihol Borisovovo hnutie, ale má iba 24,1 percenta hlasov. Aj s dvoma ďalšími novými protikorupčnými zoskupeniami – Demokratickým Bulharskom a hnutím Povstaňte! BG! Mafiáni von!, o ktorých sa hovorilo ako o prirodzených spojencoch Trifonovovej strany, by v 240-miestnom parlamente mala nová koalícia dohromady iba 112 mandátov.

Špinavé slovo koalícia

Trifonov o takúto menšinovú koalíciu ani nestojí. Prekvapujúce rozhodnutie, že sa pokúsi zostaviť kabinet samostatne, oznámil na sociálnej sieti, čo je jeho obľúbený komunikačný kanál. „Návrh ITN zaručuje, že odteraz nebude môcť nik povedať: Moc je v mojich rukách. V skutočnosti bude moc v rukách vzdelaných, schopných a úctyhodných ľudí a kontrola bude výlučne v rukách parlamentu,“ napísal politický nováčik, ktorý už pred voľbami oznámil, že sa nebude uchádzať o premiérsky post. Spoločnú vládu s protikorupčnými „bratmi v zbrani“ si vraj neželá preto, že z „koalície“ sa stalo „špinavé slovo“.

Kreslo premiéra chce Trifonov zveriť Nikolajovi Vasilievovi. Tento úspešný podnikateľ bol vicepremiérom v kabinete Simeona II., niekdajšieho detského cára, ktorý sa po návrate z exilu pred dvoma desaťročiami stal predsedom vlády. Ministerské kreslá Trifonov ponúka prevažne mladým odborníkom, ktorí ovládajú niekoľko jazykov a majú diplomy z prestížnych západných univerzít. Za ministerku financií navrhuje tridsiatničku s kariérou z Wall Street. Prvýkrát má byť vo vláde ministerka pre rómske záležitosti a prvý raz je na čelo rezortu obrany nominovaná žena.

Borisov sa bojí väzenia

Ako chce pre svoju vládu odborníkov Trifonov zabezpečiť v parlamente väčšinu, to nie je úplne jasné. Tretie voľby v priebehu roka si už žiadna z politických strán podľa analytikov neželá. Boja sa ďalších strát hlasov i apatie voličov, ktorých v nedeľu prišlo k urnám iba 41 percent. Napriek tomu GERB i socialisti, ktorí majú tretiu najsilnejšiu stranu, už lídrovi ITN odkázali, aby s ich podporou nerátal. Expremiér Borisov podľa portálu Dnevnik.bg povedal, že „GERB je v opozícii a nemôže rokovať s Trifonovom, pretože si to neželá“. Šéf GERB-u navyše signalizoval, že osobne bude mať iné problémy, ako uvažovať o budúcej vláde. Politik, ktorý má na krku viacero korupčných káuz, dostal na štvrtok predvolanie na policajný výsluch. „Možno ma zadržia a nevyjdem živý,“ citoval ho Dnevnik.bg.

Povolebnými predstavami Trifonova sa cítia byť dotknuté aj menšie protikorupčné strany. „Nezúčastníme sa na facebookovej republike,“ odkázal šéfovi ITN Nikolaj Hadžigenov, spolupredseda hnutia Povstaňte! BG! Mafiáni von!, podľa ktorého je absurdné, aby niekto zostavoval vládu na sociálnej sieti. Hadžigenov to označil za diktátorský prístup hodný Borisova. „Je zrejmé, že Slavi sa chce usilovať o väčšinu – vytvoriť si vlastný GERB, aby všetci nosili zelené nohavice, keď sa tak rozhodne panovník,“ povedal Hadžigenov v rozhovore pre BNRA.