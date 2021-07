Litva schválila zákon obmedzujúci práva migrantov

Nová právna norma zakazuje prepustenie migrantov zo zadržiavacích zariadení po dobu šiestich mesiacov od ich príchodu do Litvy. Odmietnutých žiadateľov o azyl, ktorí sa proti rozhodnutiu odvolajú, môžu litovské úrady deportovať, kým súd nerozhodne o odvolaní. Za návrh hlasovalo 84 poslancov, jeden bol proti a 58 sa zdržalo hlasovania.

Cieľom zákona je „poslať správu Iračanom a ďalším, že toto nie je vhodná cesta, podmienky tu nebudú dobré,“ priblížila litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité. Dodala, že títo migranti „nie sú skutočnými žiadateľmi o azyl“, ale skôr „nástrojom“ bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka proti Litve.

Návrh vyvolal pobúrenie litovského Červeného kríža a tiež Červeného polmesiaca a iných mimovládnych organizácií, podľa ktorých porušuje medzinárodné záväzky Litvy, ako aj ľudské práva migrantov.

Litovský prezident Gitanas Nauseda v pondelok telefonoval s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou o situácii na hraniciach medzi Litvou a Bieloruskom, informovala prezidentská kancelária vo Vilniuse.

Nauseda tlmočil Merkelovej, že Litva eviduje 19-násobný nárast počtu osôb nelegálne prekračujúcich hranice z Bieloruska oproti roku 2020 a že ochrana východnej hranice Európskej únie musí byť posilnená.

Litovský prezident ďalej nemeckú kancelárku informoval, že jeho krajina už požiadala o pomoc Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) aj Európsky podporný úrad pre azyl (EASO).

Lukašenko koncom mája povedal, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ. Vyhlásil to po uvalení sankcií EÚ v dôsledku májového presmerovania dopravného lietadla do Minska, kde zadržali bieloruského disidenta nachádzajúceho sa na jeho palube.

Litovská vláda vyhlásila začiatkom júla núdzový stav pre stúpajúci počet migrantov z Bieloruska, s ktorým má 679 kilometrov dlhú hranicu. Litovské bezpečnostné zložky na hraniciach zadržali už 1700 osôb – 56 z nich za ostatných 24 hodín, uviedla v utorok pohraničná stráž. Väčšina z nich už požiadala o azyl v Litve.

Utečenci prichádzajú prevažne z krajín Blízkeho východu a Afriky. Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis v tejto súvislosti vycestoval v utorok na pracovnú návštevu do Turecka a Iraku. Predmetom jeho rokovaní v Ankare a Bagdade bude prerušenie toku migrantov a ich repatriácia.