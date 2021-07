Španielsky lockdown porušil ústavu

Tesný verdikt

Verdikt bol však veľmi tesný. Španielske médiá informovali, že ho podporilo šesť sudcov, piati boli proti. Problémom nebol ani samotný lockdown a s ním spojené opatrenia, ale podľa súdu vláda pri jeho vyhlásení použila nesprávny právny mechanizmus. Spoľahla sa na to, že v krajine platí stav ohrozenia. Súd však tvrdí, že to nebolo dostatočné pri takom výraznom obmedzení pohybu, aké Španieli vlani zažili. Kabinet premiéra Pedra Sáncheza mal požiadať parlament, aby schválil stav núdze, čo by mu umožnilo prijímať tvrdšie opatrenia ako v prípade stavu ohrozenia.

Verdikt ústavného súd pravdepodobne nebude mať žiadne výrazné praktické dosahy. Ľudia, ktorí dostali počas lockdownu pokuty za porušenie pravidiel, asi budú môcť vymáhať svoje peniaze. Televízia BBC však uviedla, že súdne rozhodnutie neumožní Španielom žalovať štát za iné škody spôsobené reštrikciami.

Šéf strany Vox Santiago Abascal vyzval premiéra Sáncheza, aby odstúpil. "Nemôžeme oslavovať rozhodnutie, lebo máme dôkaz, že vláda bola ochotná porušiť zákon a pošliapať ústavu,“ citovala agentúra AP krajne pravicového politika.

"Budeme sa riadiť týmto verdiktom, ale nestotožňujeme sa s ním,“ reagovala ministerka spravodlivosti Pilar Llopová. Pripomenula, že lockdown, spoločne s výnimočne zodpovedným správaním ľudí, pomohol zastaviť vírus a zachránil státisíce životov.

Profesor ústavného práva z Navarrskej univerzity Fernando Simón pre AP povedal, že podľa neho sa dá ústava v prípade lockdownu vysvetľovať viacerým spôsobmi, teda striktne, ale aj voľnejšie. "No vôbec by sme tu takýto právny konflikt nemali, keby hlavné politické sily mysleli na spoločné dobro,“ vyhlásil Simón.

COVID-19 zabil v Španielsku viac ako 81-tisíc ľudí. Krajina má okolo 47-miliónov obyvateľov. Španielsko patrilo medzi štáty v Európe, ktoré prvá pandemická vlna zasiahla najsilnejšie. Počas najtvrdšieho lockdownu, ktorý pôvodne podporila aj strana Vox, sa Španieli museli podrobiť prísnym reštrikciám. Bydlisko mohli opustiť iba v nevyhnutných prípadoch, ako boli nákup nevyhnutých vecí a liekov, návšteva lekára, pomoc ľuďom, ktorí na ňu boli odkázaní, a zásadným spôsobom mali obmedzené aj možnosti chodenia do práce. Agentúra AFP pripomenula, že takýto stav trval až 98 dní.

Politický boj?

"Je dobré, že verdikt padol, hoci si nemyslím, že niečo zmení. Španielski politici však teraz vidia, akým spôsobom by mali postupovať. Keby sa pandemická situácia v krajine začala zhoršovať a bolo by potrebné prijať prísnejšie opatrenia, budú musieť brať rozhodnutie súdu do úvahy,“ povedal pre Pravdu Carsten Humlebæk, autor knihy Španielsko: Zrodenie národa, ktorý pôsobí na Kodanskej vysokej škole obchodnej.

Podľa experta sa do istej miery dá sledovať, ako sa pandemické opatrenia stávajú v krajine prostriedkom politického boja. S nástupom koronavírusového variantu delta sa niektoré mieste orgány vracajú k pandemickým reštrikciám.

"Regionálne vlády, ktoré majú blízko k ľavicovému kabinetu, skôr zavádzajú celoštátne opatrenia. Tie, ktoré ovláda pravica, ich viac kritizujú. Najvýraznejšie to vidno v Madride,“ povedal Humlebæk. "Vláda si za to, ako riešila pandémiu, zaslúži kritiku. No mala aj smolu. Španielsko bolo medzi prvými zasiahnutými krajinami v Európe, nemalo čas na prípravu. Krajina je okrem toho decentralizovaná, Sánchez musel brať do úvahy to, čo chcú regióny. Ukázali sa aj nedostatky v zdravotníckom sektore, ale tie majú dlhodobejší charakter,“ vysvetlil Humlebæk.