Izraelský veľký brat ovláda mobily a špehuje novinárov

Smutná realita

"Konečne mám dôkaz, že som nebol paranoidný. Celý čas som mal pravdu,“ napísal na sociálnej sieti Twitter maďarský novinár Szabolcs Panyi, ktorý pracuje pre investigatívne novinárske centrum Direkt36.

Žurnalista reagoval na odhalenia Projektu Pegasus, ktorý spojil 17 médií z celého sveta. Analyzovali údaje k viac ako 50-tisíc telefónnym číslam, ku ktorým získali prístup organizácie Forbidden Stories a Amnesty International. Dáta z rokov 2016 až 2020 pochádzajú zo spyvéru izraelskej spoločnosti NSO Group. Technológia, ktorá je takmer neodhaliteľná, umožňuje prevziať kontrolu nad smartfónmi s operačnými systémami Androd a iOS. Spyvér sa nazýva Pegasus.

Medzi klientmi NSO Group je viacero autoritatívnych režimov po celom svete. Pegasus hojne využívali v Azerbajdžane, Bahrajne, Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch, Maroku či v Kazachstane, ale k dispozícii ho mali aj v krajinách s demokratickým zriadením, ako sú Maďarsko, India, Mexiko alebo Rwanda.

"Vlády dlhodobo sledujú novinárov a aktivistov, ktorí kritizujú ich správanie. Nové je však to, že tieto aktivity sú jednoduchšie a rozšírenejšie, lebo používame mobily a existujú softvéry ako Pegasus. Ak máte telefón, nemôžete si byť istý, že ho nezneužijú proti vám. Je to smutná realita,“ uviedol pre Pravdu Robert Picard z Reuters inštitútu pre štúdium žurnalistiky na Oxfordskej univerzite.

Pôvod uniknutých dát nie je zatiaľ známy. Podľa denníka Guardian, ktorý sa do vyšetrovania zapojil, pri mnohých sledovaných asi existovali dôvody, pre ktoré sa o nich vlády snažili získať informácie. Či to už boli otázky národnej bezpečnosti alebo kriminálne vyšetrovanie. No medzi možnými cieľmi špehovania, ktoré klienti dodali NSO Group, bolo aj viac ako 180 novinárov vrátane pracovníkov veľkých svetových médií, ako sú Wall Street Journal, CNN, New York Times, Al-Džazíra, France 24, El País či Reuters.

Brutálne vraždy

Na zozname bol aj mexický žurnalista Cecilio Pineda Birto, ktorého zavraždili v marci 2017. Jeho telefón z miesta činu zmizol, teda sa nedá jednoznačne povedať, či ho Pegasus infiltroval.

Spyvér sa nepriamo spája aj s ďalšou brutálnou vraždou. Štyri dni po tom, čo saudskoarabské komando v októbri 2018 zabilo v Istanbule disidentského novinára Džamála Chášukdžího, Pegasus prenikol do telefónu Hatice Cengizovej, snúbenice mŕtveho novinára.

"V mojom prípade sa dá hovoriť o šťastí, lebo po mojom sledovaní nenasledovalo žiadne väznenie ani fyzické obťažovanie. Za to som naozaj vďačný. Čítal som príbehy o tom, čo sa stalo iným novinárom, ktorých sledovali drastickejšími spôsobmi alebo skončili vo väzení,“ reagoval Panyi pre portál investigace.cz na prípady kolegov zo sveta.

Maďarská vláda pre Guardian uviedla, že si nie je vedomá žiadneho údajného zberu dát, ktorý by mal týkať opísaných prípadov. Firma NSO Group spochybnila zverejnené správy a tvrdí, že nemá prístup k informáciám pre klientov.

Novinár Anšel Pfeffer z denníka Haarec však upozornil, že o využití spyvéru museli vedieť izraelské politické špičky.

"Nie je možné, aby NSO poskytla svoju technológiu minimálne 12 zahraničným vládam, aby sledovali 180 novinárov, bez toho, aby nedostala súhlas z najvyšších miest vlády Benjamina Netanjahua. Toto je skutočný škandál,“ napísal Pfeffer na Twitteri.

Bývalý izraelský premiér Netanjahu má politicky blízko k Orbánovi a snažil sa o užšiu spoluprácu s niektorými arabskými štátmi. Aj s tými, ktoré boli medzi klientmi NSO Group.

"Zverejnené informácie sú šokujúcimi dôkazmi, že takzvaný priemysel zločineckých služieb slúži skorumpovaným silám vrátane nedemokratických vlád. Deje sa to bez ohľadu na to, že NSO Group a izraelské úrady tento prípad popierajú,“ povedal pre Pravdu William Horsley, medzinárodný riaditeľ Centra pre slobodu médií na Sheffieldskej univerzite.