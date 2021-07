Johnson chcel radiť ľuďom, aby sa nakazili, tvrdí jeho exporadca

Britský premiér Boris Johnson chcel vlani na jeseň prehnať COVID-19 krajinou. Tvrdil, že lockdown nie je potrebný, pretože zomierajú len osemdesiatnici, a zdravotníctvo nie je preťažené. Pre televíziu BBC to vyhlásil bývalý hlavný Johnsonov poradca Dominic Cummings.

V Spojenom kráľovstve zabil covid viac ako 129-tisíc ľudí. V istom období patrila krajina medzi najviac postihnuté, ale výrazne jej pomohlo rýchle a masívne očkovanie. V Anglicku v pondelok zrušili takmer všetky pandemické opatrenia. Paradoxne však Johnson musel zostať v samoizolácii, lebo sa predtým stretol s ministrom zdravotníctva Sajidom Javidom, ktorý je nakazený koronavírusom.

Dostaň covid a ži dlhšie

Cummings teraz pre BBC porozprával viac o tom, ako sa premiér snažil riešiť problémy s pandémiou. Exporadca svojho bývalého šéfa kritizuje, odkedy v novembri 2020 musel opustiť Downing Street 10. Cummings patrí medzi najkontroverznejšie postavy britskej politickej scény a má podiel na tom, že sa v júni 2016 krajina v referende rozhodla pre odchod z Európskej únie.

"Nie, nie, nie, nie, nie, neurobím to,“ takto vraj Johnson minulý rok na jeseň reagoval na rady, že je potrebné vrátiť sa k lockdownu, lebo počet infikovaných a obetí po lete začal rásť.

BBC má k dispozícii údajnú komunikáciu predsedu vlády z 15. októbra, čo bolo v čase, keď zomieralo v Británii viac ako 100 ľudí denne. Johnsona to však podľa všetkého veľmi netrápilo, keďže vekový medián obetí bol medzi mužmi viac ako 81 rokov a u žien 85 rokov.

"Je to viac ako priemerná dĺžka života. Dostaň covid a ži dlhšie. V nemocnici nie je takmer nikto, kto má pod 60 rokov a prakticky všetci títo ľudia prežijú. A už viac neverím tomu, že pracovníci Národnej zdravotnej služby (NHS) sú preťažení. Ľudia, myslím, že možno budeme musieť zmeniť prístup… V tejto krajine žijú maximálne tri milióny ľudí, ktorí majú nad 80 rokov,“ napísal vraj Johnson.

"Posledné Cummingsove zverejnené názory týkajúce sa premiéra, vlády a pandémie pridali detaily k tomu, o čom už hovoril. Neprekvapia nikoho, kto pozná predsedu vlády, ale priniesli niekoľko nových šokujúcich viet, ktoré zvýraznili dojem, že sa Johnson pri výkone svojej funkcie správa povýšenecky a nečestne,“ uviedol pre Pravdu expert na britskú politiku Martin Farr z univerzity v Newcastli.

Premiér vraj chcel prehnať covid Britániou, aby nepoškodil ekonomiku. Nakoniec sa však vláda 31. októbra rozhodla pre lockdown, lebo hrozilo, že denne bude mať krajina niekoľko tisíc mŕtvych.

Johnsonov úrad na Cummingsove vyhlásenia reagoval s tým, že premiér prijal potrebné kroky, aby chránil obyvateľov a ich živobytie, tieto rozhodnutia sa riadili najlepšími vedeckými radami a vláda prostredníctvom troch národných lockdownov zabránila preťaženiu NHS.

Cummings sa vrátil aj k epizóde z vlaňajšej jari. Pripomenul situáciu, keď vraj Johnson trval na pravidelných schôdzkach s kráľovnou Alžbetou II., hoci zúrila pandémia. Cummings premiérovi vysvetlil, že nemôže navštíviť panovníčku, lebo existuje riziko, že by ju nakazil.

"Jednoducho som povedal: Čo ak ju infikuješ a ona zomrie, čo budeš robiť? Nemôžeš to urobiť. Nemôžeš to riskovať. Je to úplne šialené,“ opísal Cummings svoju konverzáciu s Johnsonom, ktorý vraj potom priznal, že takto nad tým nerozmýšľa a že naozaj za kráľovnou ísť nemôže. Mimochodom, premiér sa neskôr nakazil covidom a jeho ochorenie malo pomerne ťažký priebeh.

Oslabené tvrdenia

Problémom Cummingsových vyjadrení je, že sám je veľmi nedôveryhodný. Vlani jednoznačne porušil lockdownové pravidlá. Vtedy to zdôvodňoval tým, že to urobil, aby pomohol rodine, teraz tvrdí, že mal na to aj bezpečnostné dôvody. Cummings pre BBC priznal, že záležitosť nezvládol správnym spôsobom.

"Tvrdenia Johnsonovho poradcu oslabuje niekoľko faktorov. Čo sa týka verejnej reputácie, Cummings je na tom ešte horšie ako premiér. V apríli 2020 porušil covidové opatrenia a jeho súčasné správanie sa dá vysvetliť aj ako pomsta. Okrem toho, bez ohľadu na to, čo už ľudia vedia o Johnsonovi, Konzervatívna strana má v prieskumoch verejnej mienky desaťpercentný náskok pred opozíciou. Zdá sa, že úspešné očkovanie poskytlo vláde imunitu pred kritikou týkajúcou sa skorších zlyhaní,“ pripomenul Farr.