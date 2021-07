USA dali zelenú Nord Streamu 2, ale spolu s Nemeckom varovali Rusko

Spojené štáty a Nemecko dosiahli v stredu dohodu, ktorá umožní dokončenie plynovodu Nord Stream 2 do Európy bez toho, aby Nemecko či Rusko čelili novým americkým sankciám. Oznámila to Victoria Nulandová, námestníčka amerického ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti, informovala agentúra AP.

Nulandová americkému Kongresu oznámila, že vlády USA a Nemecka čoskoro poskytnú podrobnosti. Dohoda má vyriešiť obavy USA a krajín strednej a východnej Európy v súvislosti s možnými následkami výstavby tohto plynovodu.

Americký Kongres, Ukrajina a Poľsko sa obávajú, že Nord Stream 2 oslabí energetickú bezpečnosť Európy, píše AP.

Stredajšia dohoda umožní dokončenie plynovodu bez toho, aby Nemecko či Rusko čelili novým americkým sankciám, píše AP s odvolaním sa na zdroje z prostredia amerického Kongresu. Výmenou za to USA a Nemecko podľa týchto zdrojov urobia voči Ukrajine a Poľsku určité ústupky.

USA a Nemecko majú podľa Nulandovej v súvislosti s plynovodom neskôr v stredu vydať spoločné vyhlásenie. Washington a Berlín sa zaviazali, že voči Rusku a nemeckým spoločnostiam, ktoré sa na výstavbe podieľajú, zavedú sankcie v prípade, ak bude Moskva plynovod využívať ako politickú zbraň.

Varovanie pre Rusko

Podľa zdrojov agentúry Reuters a návrhu dohody, do ktorého nazrela agentúra Bloomberg, obe krajiny vyzvú Rusko, aby nepoužívalo energiu ako zbraň proti svojim susedom. V opačnom prípade hrozia Moskve sankcie a ďalšie odvetné opatrenia – podľa Bloombergu je to v návrhu dohody.

Podľa návrhu dohody sa Nemecko zaväzuje k bližšie neurčenému postupu, ak by Rusko energie zneužívalo. To je podľa Bloombergu zo strany Merkelovej ústupok, pretože predtým nezávislý postup proti Kremľu kvôli plynovodu odmietala. Ak by Rusko použilo energie ako zbraň alebo podniklo agresiu proti Ukrajine, Nemecko samo zareaguje a zároveň bude naliehať na prijatie opatrení na európskej úrovni. A to vrátane sankcií, ktoré by obmedzili ruský export energetických surovín, píše sa v návrhu.

Podľa amerického zdroja agentúry Bloomberg je jazyk dohody úmyselne nejednoznačný, aby Rusko nedostalo vodidlo, aká odpoveď príde v prípade, že sa bude správať zle. Zdroj nevylúčil, že by mohlo dôjsť aj k obmedzeniu čerpania plynu z Ruska do Nemecka. Práve nejednoznačný jazyk dohovoru ale podľa Bloombergu sklame kritikov projektu Nord Stream 2 vrátane mnohých amerických zákonodarcov.

Nord Stream 2 USA stále znepokojuje

Projekt Nord Stream 2 predstavuje veľkú zahraničnopolitickú dilemu pre administratívu amerického prezidenta Joea Bidena, konštatuje AP. Americkí predstavitelia z oboch politických strán, ale aj samotný prezident Biden majú už dlho obavy, že plynovod dá Rusku priveľkú moc nad dodávkami plynu do Európy, prípadne môže viesť až k odstaveniu plynu protivníkom Ruska – Ukrajine a Poľsku. Plynovod je však takmer dokončený a USA sú odhodlané zlepšiť vzťahy s Nemeckom, ktoré sa počas administratívy Donalda Trumpa narušili.