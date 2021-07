Sledovaný maďarský novinár: Je to len špička ľadovca

"Proti spyvéru Pegasus v podstate neexistuje nijaká obrana. Nemalo by veľký zmysel, keby som zo svojho telefónu vymazal všetky dáta alebo by som sa ho zbavil. Keby sa do neho niekto chcel dostať, kedykoľvek to dokáže,“ povedal pre Pravdu maďarský investigatívny novinár Szabolcs Panyi. Žurnalista sa ocitol medzi ľuďmi, na ktorých sa vláda zamerala cez izraelský spyvér Pegasus.

Organizácie Forbidden Stories a Amnesty International spolu v viacerými svetovými médiami prišli s odhalením, ako viaceré krajiny využívali technológiu firmy NSO Group na sledovanie novinárov, aktivistov či politikov.

Myslíte si, že náš rozhovor niekto počúva?

(Smiech). Skutočne neviem. Publikovali sme články a mnoho ľudí zaujíma, čo máme k dispozícii. Pýtajú sa, o akých telefónnych číslach ešte vieme. Je možné, že spravodajské služby môžu mať o mňa záujem pre informácie, ku ktorým mám prístup. Hovorím to však ako životný fakt a s ohľadom na to, čo sa stalo v minulosti.

Predpokladám, že keď ste zistili, že vás sledovali, nebolo to pre vás až také veľké prekvapenie.

Nezávislí novinári, aktivisti či ľudia z mimovládnych organizácií, ktoré chránia práva Rómov, LGBT osôb alebo migrantov, už roky žijú v Maďarsku v politickej atmosfére, v ktorej máte pocit, že vás môžu sledovať. Pravdupovediac, v minulosti, v rokoch 2016 až 2017 som bol v súvislosti s tým až paranoidný. Niektoré moje zdroje ma viackrát priateľsky varovali, že ma možno sledujú. Ale nič sa nestalo a nevidel som ani žiadne dôkazy, ktoré by to potvrdzovali. Povedal som si, že asi len bláznim. Ale teraz to vyzerá tak, že som mal pravdu. Vláda Viktora Orbána odťahuje Maďarsko od západných liberálnych demokracií. Vždy existovali obavy, že by mohla sledovať a odpočúvať ľudí. Je to však prvý raz, čo máme o tom dôkazy.

Kedy ste sa dozvedeli, že váš telefón bol asi „napichnutý“?

Cieľom organizácie Forbidden Stories, ktorá koordinuje Projekt Pegasus, je dokončiť príbehy novinárov, ktorých zavraždili. Má napríklad veľký projekt v Mexiku. Bezpečnosť žurnalistov je pre ňu prioritou. Dala dokopy skupinu médií, ktorá spolupracuje. Mňa oslovili z nemeckého denníka Süddeutsche Zeitung. Známy investigatívny novinár Frederik Obermaier sa ozval môjmu šéfovi a pýtal sa ho na moje telefónne číslo. Niekedy v máji nám potom ukázali dáta, ktoré mali k dispozícii. Moje telefónne číslo tam figurovalo spoločne s číslami politikov, novinárov, ale aj známych maďarských zločincov.

Čo vám to hovorí o súčasnom politickom režime v Maďarsku?

Že tí, čo spustili operáciu, sa zamerali na viaceré ciele vrátane legitímnych. Bol tam podozrivý z terorizmu či ľudia, ktorí sú spojení s organizovaným zločinom. Na zozname bol aj ruský diplomat. Predpokladám, že to bolo pre jeho údajné špionážne aktivity. Videl som tam však aj číslo bývalej manželky jedného novinára. Zdá sa, že tí, čo to robili, boli veľmi leniví a nedali si ani tú námahu, aby správne identifikovali, kto aké telefóny používa. Je to smiešne. Alebo skôr smutné. Z politického hľadiska to vyzerá tak, že niekto má prístup k spyvéru Pegasus, ktorý by sa mal využívať len proti kriminálnikom či podozrivým z teroristických aktivít. Ale zacielil ho aj na novinárov a politických oponentov. Ukazuje sa, že v maďarských tajných službách máme veľmi vážny problém. Za sledovaním je určite niekto z vlády, veď NSO ponúka služby iba štátom, nie súkromným osobám.

Ako ste zmenili svoj život, keď ste sa dozvedeli, že vás v minulosti sledovali?

Nie som práve technický typ. Neustále používam technológie, ale študoval som literatúru a žurnalizmus. Sledovali ma od 4. apríla 2019 do 7. novembra 2019. Môj telefón preverili v Amnesty International's Se­curity Lab a ubezpečili ma, že spyvér Pegasus sa v ňom už nenachádza. Ale v podstate proti nemu neexistuje nijaká obrana. Využíva takzvanú zraniteľnosť nultého dňa (chyby v aplikáciách, o ktorých sa nevie, pozn. red.), aby prenikol do vášho telefónu. Pegasus vedel prejsť napríklad cez iMessage, FaceTime či WhatsApp. Ak si rozdelíte dáta, keď nepoužívate niektoré aplikácie, máte niekoľko účtov a meníte heslá, možno vás to do istej miery ochráni. Ale nemalo by veľký zmysel, keby som zo svojho telefónu vymazal všetky dáta alebo by som sa ho zbavil. Keby sa do neho niekto chcel dostať, kedykoľvek to dokáže.

Máte vysvetlenie, prečo vás sledovali? Chceli sa viac dozvedieť o vašich zdrojoch, prípadne na vás nájsť niečo kompromitujúce?

Dôvod mohol byť akýkoľvek. Na zozname však bolo viac novinárov vrátane môjho priateľa Andrása Szabóa. Predpokladám, že, ako ste naznačili, v prvom rade chceli vedieť viac o našich zdrojoch. A myslím, že ich zaujímalo, na čom pracujeme. Aby ich neprekvapilo, keď niečo zverejníme. Neviem však, či to bolo na politický príkaz. Niekedy sa tajné služby snažia zvýšiť svoju dôležitosť, chcú vyzerať, že sú dobre informované. Ako som povedal, nevieme, kto prikázal sledovanie novinárov. Ale vzhľadom na témy, na ktorých sme robili, smeruje stopa k ministerstvu vnútra, lebo to boli veci, ktoré boli citlivé pre tento rezort a pre tajné služby, ktoré podeň patria.

Takže predpokladáte, že za tým všetkým môže byť ministerstvo vnútra?

V krajine máme niekoľko tajných služieb. Jedna z nich by sa dala označiť za maďarský ekvivalent americkej Národnej bezpečnostnej agentúry. Nazýva sa Špeciálna služba pre národnú bezpečnosť a samotná nevyšetruje, ale slúži ostatným organizáciám, zabezpečuje pre ne technické sledovanie. Nevieme, či stojí za prípadmi v Maďarsku. Ale keby som bol vo vláde, dal by som vybavenie tejto službe a využil profesionálov, ktorí v nej pracujú.

Maďarská vláda na škandál reagovala s tým, že ho nepoprela ani nepotvrdila a tvrdí, že každá krajina sleduje ľudí a ešte k tomu pridala aj kritiku Georgea Sorosa. Ani toto asi nie je veľké prekvapenie, však?

Nie je. Ale trochu ma prekvapili niektoré rôznorodé reakcie. Vyzerá to tak, že vláda nebola pripravená na odhalenie. Šéf úradu premiéra Gergely Gulyás neodpovedal na otázku, či Maďarsko kúpilo Pegasus, alebo nie. Tvrdí, že je to tajné a že o tom nemôže hovoriť. Ale keď ste niečo nekúpili, takáto informácia predsa nie je tajná. Nie je dôvod, aby ste niečo popreli, ak sa to nestalo.

Určite Projekt Pegasus zverejní ďalšie informácie. Nakoľko sa však obávate, že je to len vrchol ľadovca?

Som si istý, že je to len vrchol ľadovca. Pegasus je jeden z najvyspelejších, ale aj jeden z najdrahších sledovacích nástrojov. Nepoužíva sa pri bežných operáciách. Z toho, čo vieme, maďarské ministerstvo spravodlivosti ročne schváli asi 1¤350 žiadostí o tajné sledovanie na základe ochrany národnej bezpečnosti. Z údajov, ktoré máme, sa dá povedať, že pri väčšine nebol použitý Pegasus. Netušíme však nič o cieľoch ani o tom, ako ďaleko sledovanie zašlo. Krátko pred našimi odhaleniami sa začalo hovoriť, že maďarská vláda kúpila aj ďalší izraelský spyvér Candiru.

Bude Projekt Pegasus informovať o zdroji informácií?

Neviem o tom. Forbidden Stories a Amnesty International sa s nami o túto informáciu nepodelili, keďže chránia svoje zdroje. Nevylučujem však, že sa postupne dozvieme viac, zoberte si napríklad prípad Edwarda Snowdena.

Je tento škandál nepríjemný pre maďarskú vládu? Alebo ho dokáže zamiesť pod koberec?

Na medzinárodnej úrovni je to pre Budapešť vážnejšie. Aj z hľadiska fungovania maďarských tajných služieb. Kto by s nimi chcel spolupracovať, ak vieme, že sledovali nevinných ľudí a opozíciu? Maďarská vláda robí to isté, čo sa deje v Rusku či v Azerbajdžane. Identifikovali sme 11 krajín, v ktorých intenzívne využívali Pegasus. Maďarsko je na tomto zozname jediným štátom Európskej únie. Nemalo by byť v spoločnosti krajín ako Rwanda, Spojené arabské emiráty či Mexiko. No čo sa týka domácej scény, nepredpokladám, že by to malo pre vládu nejaké následky. Orbán je veľmi talentovaný politik, vie, ako sa udržať pri moci a ako kontrolovať verejnú mienku. Hneď ako ho zasiahol tento škandál, oznámil anti-LGBT referendum, o ktorom sa bude najbližšie mesiace diskutovať. Nemyslím si ani, že niečo urobí EÚ. Podľa mňa ju až tak nezaujíma, čo sa deje v Maďarsku. Vyhlásenia, správy a debaty týkajúce sa Budapešti zatiaľ k ničomu neviedli. Orbán je pri moci viac ako desať rokov a používa rovnaké metódy, ale EÚ na neho neuvalila žiadne sankcie. Som v tejto oblasti veľmi pesimistický.

Ako vnímate zodpovednosť spoločnosti NSO Group a izraelskej vlády?

Je to verejná informácia, že na to, aby NSO Group mohla predať Pegasus, potrebuje súhlas izraelského ministerstva obrany. Vidíme, že teraz sa v Izraeli na to chcú pozrieť. Maďarsko malo získať prístup k spyvéru ešte za predchádzajúcej vlády pod vedením Benjamina Netanjahua. Bol to Orbánov spojenec. Maďarsko sa stalo najproizraelskejšou krajinou EÚ. Na úrovni únie vetovalo vyhlásenia, ktoré kritizovali Izrael, a Netanjahu a Orbán si navzájom pomáhali. Keď premiérov poradca pre národnú bezpečnosť József Czukor navštívil vo februári 2018 Izrael, rozšíril sa zoznam čísel, na ktoré sa Pegasus zameriaval. Podobne to bolo v prípade Indie. Jej premiér Narendra Modi bol v Izraeli v polovici roku 2017. Vyzerá to tak, že Izrael hovorí do toho, ako sa spyvér používa.