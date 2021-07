Nový Zéland prijme ženu spájanú s Islamským štátom. Austrália jej odobrala občianstvo

Nový Zéland v pondelok oznámil, že prijme ženu spájanú s džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS) i jej dve deti po tom, ako im Austrália odobrala občianstvo.

Žena identifikovaná ako Suhayra Adenová sa narodila na Novom Zélande a ako šesťročná sa presťahovala do Austrálie. Mala dvojaké občianstvo; Canberra jej však vlani austrálske občianstvo odobrala.

Austrálsky premiér Scott Morrison vtedy vyhlásil, že „teroristi, ktorí bojovali spolu s teroristickými organizáciami“, prišli o výsadu mať občianstvo.

Adenová sa v roku 2014 presťahovala z Austrálie do Sýrie, kde bola v tom čase pri moci extrémistická organizácia Islamský štát. Táto dvadsaťšesťročná žena v roku 2019 pre spravodajskú sieť ABC v utečeneckom tábore povedala, že bola vydatá za dvoch bojovníkov IS zo Švédska.

Od februára tohto roka sa spolu s deťmi nachádzala v Turecku. Turecké ministerstvo obrany ju označilo za „teroristku IS“ a uviedlo, že ju zadržali pri pokuse nelegálne prekročiť hranice.

Podľa novozélandskej premiérky Jacindy Ardernovej by zrušenie občianstva znamenalo, že by žena i jej dve deti zostali bez štátnej príslušnosti. „Turecko za nich nie je zodpovedné, a keď Austrália odmieta rodinu prijať, znamená to, že sú naši,“ uviedla Ardernová v pondelkovom vyhlásení.

Novozélandská premiérka predtým Canberru kritizovala, že sa v prípade Adenovej „vzdáva zodpovednosti“. Ardernová takisto uviedla, že žena i jej dve deti budú na žiadosť Turecka vrátené späť na Nový Zéland.