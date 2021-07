Nemecký dôchodca v pivnici svojho domu skladoval tank Panther, protilietadlové delo i torpédo. Skončil na súde

Tank i ostatné predmety vyzdvihli z domu v severonemeckom meste Heikendorf za pomoci armády ešte v roku 2015. Prokuratúra a obhajoba v súčasnosti vyjednávajú o treste, ktorý by pre 84-ročného muža prichádzal do úvahy – vrátane podmienečného trestu a pokuty do výšky 500-tisíc eur. Dôchodca tiež musí pre tieto monumentálne predmety nájsť nový domov.

Podľa mužovho obhajcu má o tank Panther záujem jedno múzeum v Spojených štátoch. Viacerí historici uvádzajú, že išlo o najefektívnejšie vozidlo tohto typu, aké Nemecko počas druhej svetovej vojny nasadilo, píše BBC.

Dôchodcu kontaktovalo aj niekoľko zberateľov z Nemecka v súvislosti s ďalšími predmetmi ako útočné pušky a pištole, citovali obhajcu miestne médiá.

Na pondelkovom pojednávaní v meste Kiel zhruba 100 kilometrov severne od Hamburgu sa úrady pokúšali určiť, či mužova vojenská zbierka porušovala nemecký zákon o kontrole vojnových zbraní. Zákon totiž reguluje výrobu, predaj i transport zbraní využívaných vo vojne.

Obhajoba tvrdí, že množstvo zo zbraní skladovaných dôchodcom už nebolo funkčných a tank bol zakúpený už ako vrak. Podľa denníka Die Welt zvažujú v tomto prípade udelenie nižšej pokuty do výšky 50-tisíc eur. Prokuratúra však argumentuje, že niektoré zbrane i muníciu bolo stále možné použiť.

Vyzdvihnutie tanku, ktorý už nemal pásy, z obývanej nehnuteľnosti a dostať ho na podvalník za účelom prepravy trvalo v júli 2015 zhruba 20 vojakom takmer deväť hodín.

Miestne úrady na dôchodcovu pivnicu upozornili kolegovia z Berlína, ktorí predtým prehľadali dom v súvislosti s odcudzenými artefaktmi z čias nacistickej éry. Ďalšie pojednávanie v prípade bude v stredu a rozhodnutie súdu sa očakáva na budúci mesiac.