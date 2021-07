Božská premena, alebo ako sa z aljašského strip-klubu stal baptistický kostol

Obľúbený striptízový klub, ktorý kedysi lákal zákazníkov pri rušnej ceste vedúcej do aljašského Anchorage, sa dočkal nečakanej premeny. Z chrámu ženskej krásy je teraz chrám spásy - a to vďaka dcére jednej z bývalých miestnych tanečníc, ktorá ho premenila na kostol, a tiež vďaka pastorovi, ktorý dokázal vidieť jeho potenciál.

Linda Duneganová verí, že pri premene niekdajšieho klubu Fantasies na piatej ulici na baptistický kostol Open Door, zohralo rolu „božské vnuknutie“. Vďaka nemu sa podľa nej podarilo zmeniť javisko na svätostánok a nahradiť tyče pre tanečnice kazateľnicou.

„Tento kostol sa zrodil, pretože som sa päť rokov modlila,“ povedala Linda Duneganová, ktorá sa už skôr pokúšala budovu odkúpiť, ale svojho plánu sa vzdala – vtedy si myslela, že nadobro – keď sa nedokázala dohodnúť s majiteľom.

Ten ale potom dal realitnej kancelárii týždeň na to, aby jeho nehnuteľnosť predala, a navrhol, aby skúsili zavolať Linde. Tentoraz sa dohoda podarila. „Boh bol na mňa veľmi dobrý,“ hovorí Duneganová. „Dal mi rodinu, úžasného manžela, jedlo na stôl a miesto na život.“

Foto: SITA/AP, Mark Thiesssen Kostol / Open Door / Tabuľa upozorňujúca na baptistický kostol Open Door v meste Anchorage

Príbeh, ako sa dievča sotva prežívajúce v rodnom Vietname z jednej misky ryže denne, zmenila na americkú realitnú investorku s 19 nehnuteľnos­ťami v troch amerických štátoch, znie skoro nepravdepodobne.

Duneganová vyrastala v malej dedine neďaleko kambodžskej hranice, kde väčšina domov stála na koloch a okolitú vodu všetci používali ako miesto k lovu rýb, ale aj ako toaletu.

Sobáš jej matky a otca dohovorili ich rodičia. Manželstvo sa ale rozpadlo, keď matka neporodila mužského dediča a manžel ju poslal späť do jej rodnej dediny aj s oboma dcérami. Matka nastúpila ako čašníčka do baru, kde sa zoznámila s Američanom, ktorý sa neskôr stal jej druhým manželom a pomohol celej rodine utiecť v apríli 1975 z vojnou spustošenej krajiny.

Linda Duneganová mala vtedy osem rokov. Rodina mala finančné problémy a veľa sa sťahovala – z Los Angeles na Havaj, Floridu, do Arizony, a po celom východnom pobreží.

Začiatkom 80. rokov sa matka s nevlastným otcom rozviedli. Priatelia matku povzbudzovali, aby sa presťahovala na Aljašku, kde si podľa nich môže zarobiť slušné peniaze ako servírka v niektorom z barov plnom zamestnancov z ropného priemyslu. V Anchorage, najväčšom aljašskom meste, ale matka rýchlo zistila, že viac peňazí sa dá zarobiť tancovaním v tak trochu iných baroch.

Ako dieťa sa Linda Duneganová utekala k literatúre a čítala jednu knižku denne. Usilovne študovala, dostala sa na vysokú a získala doktorát. Takmer tri desaťročia slúžila v armáde a medzitým sa zoznámila a vydala za Garryho Dunegana, prístavného robotníka, s ktorým spoločne vybudovali svoje realitné impérium.

Foto: SITA/AP, Mark Thiesssen Linda Duneganová / Open Door / Kostol / Modlitba / Linda Duneganová počas modlitby v baptistickom kostole Open Door

Jej cesta oddanej kresťanky začala v detstve po presťahovaní do Ameriky, kedy sa jej ujala žena v jednom z kostolov, kam Lindina rodina chodila len kvôli jedlu zadarmo. „Bola som špinavá, neupravená a ona ma vzala do obchodného domu Sears a kúpila mi troje šaty,“ spomína Duneganová. „A ja sa to teraz všetko snažím vrátiť.“

Božie vnuknutie za plánom otvoriť v Anchorage kostol vidí tiež pastor Kenny Menendez, ktorý hovorí, že ho k tejto úlohe povolal Boh – len netušil, že sa pritom bude musieť preberať pozostatky striptízového klu­bu.

Keď do budúceho kostola prišiel prvýkrát, nefungovala elektrina, ale svetlo z mobilných telefónov z temnoty vykusovalo čierno-červený koberec, súkromné ​​predvádzacie kóje, tanečné tyče, mólo, pódium, veľké barové stoly a halloweenske dekorácie, ktoré tu zostali, keď klub ukončil činnosť.

„Pozeral som sa na to a hovoril som si: ‚Áno, toto môže byť kostol‘,“ spomína Menendez. „Len ho musíme upraviť.“ Teraz chodí na každú nedeľnú bohoslužbu priemerne 45 ľudí, čo je slušná účasť vzhľadom na to, že jeho kostol súperí o priazeň veriacich zhruba s troma desiatkami ďalších baptistických svätostánkov v Anchorage.

Dúfa tiež, že jeho kostol, ktorý stojí medzi obchodom s marihuanou, sexshopom a zašlým motelom, pomôže zlepšiť stav štvrti. „Dúfame, že je to prvý lúč svetla, ktorý sem preniká,“ povedal pastor, ktorého kostol oslávi v októbri prvé výročie existencie.