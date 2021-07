Medailí a nakazených pribúda. Ako Japonci zhodnotia olympiádu?

Momentálne ste v Japonsku. Do akej miery ľudia sledujú olympiádu v Tokiu?

Hlavné médiá, televízie a denníky informujú o olympijských hrách mimoriadne obšírne. Programy verejnoprávnej vysielacej spoločnosti NHK sa teraz venujú takmer výlučne olympiáde. Ostatné súkromné televízie sa hrami zaoberajú tiež. Zatiaľ sa celkom dobre darí aj japonským športovcom. Dostali sa na stupne víťazov napríklad v džude či v skejtbordingu. (Rozhovor vznikol v pondelok podvečer japonského času, usporiadateľská krajina bola vtedy dokonca na čele medailového rebríčka, pozn. red.). Takže média to veľmi sledujú. Trochu inou otázkou je, ako olympiádu vníma verejnosť. Neviem však na ňu dobre odpovedať, lebo nemáme k dispozícii prieskumy, ktoré by nám to objasnili. Možno sa toho niekto chytí, nejaká spoločnosť alebo médiá.

Keď sa bude japonským športovcom dariť, verejnosť bude asi vnímať olympiádu pozitívnejšie.

Azda áno. V každom prípade môžeme povedať, že informácie médií o olympijských hrách sú už teraz veľmi pozitívne. Zlé správy o nich veľmi nenájdete. Každý deň sa však situácia s covidovou pandémiou zhoršuje. Najmä v Tokiu a v susediacich regiónoch. Počty infikovaných prakticky stále narastajú a často prekonávajú rekordy. Nie som si celkom istý, ako nakoniec Japonci olympiádu zhodnotia.

Ak sa hlavné médiá venujú dianiu na olympiáde, do akej miery sa zaoberajú pandémiou?

Väčšina správ sa týka športu. Ako sa rozprávame, práve získal japonský mužský tím bronz v lukostreľbe. Ale zároveň sledujem vyjadrenia zdravotníckych pracovníkov, ktorí tvrdia, že pandemický vývoj ich mimoriadne znepokojuje. Už na budúci týždeň sa možno v Tokiu naplní kapacita lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ale v médiách je najmä to, čo sa deje na športoviskách.

Mala sa podľa vás olympiáda konať?

Asi by som vedel na túto otázku odpovedať ako súkromná osoba, ale faktom je, že nesúvisí s mojou profesiou. Nie som expert na opatrenia týkajúce sa verejného zdravia alebo organizovania športových udalostí. Som politológ. Analyzujem politiku. A v konečnom dôsledku reakcia na vašu otázku pravdepodobne závisí od toho, čím sa zaoberáte. Keby vám odpovedal japonský lekár, predpokladám, že by ste od neho počuli, že olympiáda sa v žiadnom prípade nemala konať. Doktori sa, samozrejme, v prvom rade zaoberajú tým, ako znížiť počet prípadov covidu a ako sa postarať o pacientov. Olympiáda asi pre nich bude ďalšie zbytočné bremeno, ktoré zaťaží verejný zdravotnícky systém. Z hľadiska lekárov bolo v súčasnej situácii nesprávne zorganizovať hry. Na druhej strane v krajine je množstvo ľudí, ktorí majú opačný názor. Ale práve vidím na obrazovke nové čísla z tokijskej prefektúry týkajúce sa covidu.

Čo hovoria?

Pribudlo 1 429 prípadov, čo je približne stopercentný nárast oproti pondelku minulého týždňa. Množstvo infikovaných nerastie takto každý deň, ale je jasné, že ľudí situácia znepokojuje.

Už ste zdôraznili, že nie ste zdravotnícky expert, ale môžete vo všeobecnosti zhodnotiť, ako japonská vláda zvláda či nezvláda pandémiu?

Určite k tomu môžem povedať niečo z politologického hľadiska. Veľmi veľká časť verejnosti sa na kroky vlády počas koronakrízy pozerá kriticky. Prieskumy verejnej mienky to dlhodobo potvrdzujú. Je to tak dokonca od prvotného štádia pandémie.

Foto: SITA/AP, Nicolas Datiche Virus Outbreak Japan Japonský premiér Jošihide Suga.

Prečo je to tak? Čo verejnosti najviac prekáža na krokoch vlády?

Rôzni ľudia majú rôzne dôvody. Niektorí tvrdia, že japonská vláda bola príliš mäkká pri zavádzaní protipandemických opatrení. V krajine nebol žiadny skutočný lockdown, úrady nezakázali ľuďom cestovať ani nenútia firmy, aby nechali zamestnancov pracovať z domu. Preto si časť verejnosti myslí, že vláda nedokázala pandémiu potlačiť. No je tu aj veľká skupina ľudí, ktorá tvrdí, že prijaté opatrenia zbytočne tvrdo zasiahli ekonomiku. Súvisí to najmä s tým, že vláda sa zamerala na reštrikcie týkajúce sa reštaurácií a barov. Podnikatelia z toho sektora sú nespokojní.

Keď sa rozprávame o reakcii vlády na pandémiu, denník Nikkei zverejnil prieskum, podľa ktorého má premiér Jošihide Suga podporu len 34 percent obyvateľov. V poslednom období sa prepadla o deväť percentuálnych bodov a je na najnižšej úrovni, odkedy v septembri 2020 nastúpil do úradu. Už na jeseň čakajú Japonsko parlamentné voľby a premiérovi sa v septembri končí mandát predsedu vládnucej Liberálno–demokratickej strany (LDP). Je to pre Sugu veľký problém?

Áno, Sugovi sa končí obdobie, počas ktorého viedol stranu. Zároveň sa v októbri konajú voľby do dolnej komory parlamentu. Premiér by ju mohol rozpustiť aj skôr, ale odborníci to nepredpokladajú. Očakáva sa, že Suga sa bude v septembri opätovne uchádzať o kreslo predsedu LDP a potom povedie stranu do volieb. V poslednom období som videl viaceré prieskumy. Trochu sa líšia, ale dá sa z nich vyčítať jasný trend. Podpora premiéra klesá a pre Sugu je to určite problém. No nedá sa automaticky povedať, že jeho nízka popularita povedie k tomu, že LDP, respektíve vládna koalícia, ktorú vedie, stratí po voľbách väčšinu v dolnej komore. Strana asi príde o niekoľko kresiel, ale momentálne predpokladám, že bude schopná zostaviť vládu. Systém volieb do dolnej komory je do značnej miery väčšinový. Opozičné strany by sa potrebovali zjednotiť, aby porazili kandidátov LDP. Ale to sa nestane, lebo žiadny subjekt nechce prísť o svoju značku. Takto funguje politika v Japonsku bez ohľadu na to, či sa koná olympiáda, alebo či je podpora premiéra nízka.

Povedie však Suga LDP do volieb?

Naozaj neviem. Existuje scenár, že LDP v septembri nahradí Sugu niekým populárnejším. Ale strana v podstate vie, že v dolnej komore nepríde o väčšinu. Ak by však na čele so Sugom stratila priveľa kresiel, môže ho po voľbách vymeniť.