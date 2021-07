Nový čínsky veľvyslanec v USA: vzťahy Washingtonu a Pekingu majú veľký potenciál

Nový čínsky veľvyslanec vo Washingtone Čchin Kang po príchode do krajiny poprial Spojeným štátom, aby zvíťazili nad covidom a vyhlásil, že vzájomné vzťahy oboch krajín majú veľký potenciál.

Nový čínsky veľvyslanec vo Washingtone Čchin Kang (druhý zľava) po príchode na letisko Johna F. Kennedyho v New Yorku 28. júla 2021

Nový čínsky veľvyslanec vo Washingtone Čchin Kang (druhý zľava) po príchode na letisko Johna F. Kennedyho v New Yorku 28. júla 2021

Kým agentúra Reuters zdôrazňuje pozitívny tón prvých slov čínskeho veľvyslanca, agentúra AFP sa zameriava na jeho preslávenú neústupčivosť a agresivitu. Striedanie na poste veľvyslanca prichádza v čase, keď sú vzťahy medzi oboma mocnosťami značne napäté.

Čchin (55) donedávna pôsobil ako námestník ministra zahraničia so zameraním na európske záležitosti. V rokoch 2006 až 2014 bol hovorcom ministerstva zahraničia a vtedy sa preslávil ako plamenný obhajca politiky svojej krajiny.

Jeho predchodca na diplomatickom poste Cchuej Tchien-kchaj viedol úrad osem rokov a bol tak najdlhšie slúžiacim čínskym veľvyslancom v USA. O Čchinovom vymenovaní kolovali zvesti, ale Peking jeho menovanie skôr nikdy nepotvrdil. Až vo štvrtok zverejnil jeho fotografie v rúšku s čínskou vlajkou po prílete na letisko Johna F. Kennedyho v New Yorku.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Elizabeth Dalziel Čchin Kang / Čína / Diplomat / Veľvyslanec / Nový čínsky veľvyslanec vo Washingtone Čchin Kang na snímke z júla 2007

„Pevne verím, že dvere čínsko-amerických vzťahov, ktoré sú už otvorené, nemôžu a nemali by byť zatvorené,“ povedal Čchin novinárom po príchode do svojej rezidencie vo Washingtone. „Vzťah medzi Čínou a USA sa dostal do novej kritickej situácie a síce čelí mnohým ťažkostiam a výzvam, ale poskytuje tiež veľa príležitostí a potenciál,“ dodal veľvyslanec. Vzájomné vzťahy smerujú podľa neho dopredu napriek zvratom a americká ekonomika pod vedením prezidenta Joea Bidena prekvitá.

Post amerického veľvyslanca v Číne je neobsadený od októbra, keď z Pekingu odišiel republikán Terry Branstad, aby mohol pomáhať Donaldovi Trumpovi s kampaňou pred prezidentskými voľbami. V diplomatických kruhoch je za najpravdepodob­nejšieho kandidáta považovaný bývalý veľvyslanec pri NATO Nicholas Burns.

Vzťahy medzi dvoma mocnosťami sa silno zhoršili v čase, keď funkciu amerického prezidenta vykonával Bidenov predchodca Donald Trump. Obe strany sa stretávajú v mnohých otázkach, medzi ktoré okrem ľudských práv patrí tiež problematika transferu technológií alebo kybernetickej bezpečnosti.