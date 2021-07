Slovenskí vojaci do Mozambiku nepôjdu. Aké sú riziká misie EÚ?

Priláka Mozambik po zahraničných vojakoch ďalších teroristov? Štát v južnej Afrike, bývalá portugalská kolónia, už niekoľko rokov rieši konflikt s džihádistami, ktorého centrom je provincia Cabo Delgado. Miestni extrémisti, ktorí udržiavajú kontakty s teroristickou organizáciou Islamský štát (IS), ukázali, že sú schopní podnikať veľké útoky. V marci sa im napríklad podarilo obsadiť mesto Palma, pri čom zahynuli desiatky ľudí.

200 až 300 vojakov

Do Mozambiku teraz mieri výcviková misia Európskej únie, ktorú v júli schválili ministri. Podľa šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella, ktorého citovala agentúra Reuters, by do konca roku mohlo byť v africkej krajine nasadených 200 až 300 vojakov.

Zatiaľ sa neráta s tým, že by boli medzi nimi Slováci. "Nie, v súčasnosti ministerstvo obrany nemá takýto zámer,“ odpovedala na otázku Pravdy, či sa Slovensko plánuje aktívne zapojiť do misie EÚ, hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

Podobne sa vyjadrilo ministerstvo zahraničných vecí. "Rada pre zahraničné veci schválila rozhodnutie o vytvorení novej vojenskej výcvikovej misie (EUTM) v Mozambiku na podporu jeho ozbrojených síl pri ochrane obyvateľov a obnove bezpečnosti v provincii Cabo Delgado. EÚ rýchlo zareagovala na zhoršovanie bezpečnostnej a humanitárnej situácie v tomto regióne a naliehavú žiadosť prezidenta krajiny o pomoc EÚ. Výcvik mozambických ozbrojených síl, pomoc týmto silám a ochrana obyvateľstva sú v súlade s našimi bezpečnostnými záujmami v zmysle prijatej Bezpečnostnej stratégie. Slovensko sa bude podieľať na financovaní spoločných nákladov tejto novej vojenskej výcvikovej misie, ale v súčasnosti neplánuje kvôli obmedzeným kapacitám vyslať do nej príslušníkov ozbrojených síl,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga.

Mimochodom, podobný postoj zaujalo aj Česko. "Aktuálnu situáciu v súvislosti s misiou EÚ v Mozambiku monitorujeme, ale zapojenie sa v tejto chvíli neplánujeme. Našu výcvikovú aktivitu v Afrike chceme v súlade so schváleným mandátom na roky 2021 až 2022 zamerať najmä na Mali a región Sahel,“ reagoval pre Pravdu Jan Pejšek, riaditeľ odboru komunikácie českého rezortu obrany.

Pôsobenie teroristov v Cabo Delgado ohrozuje ekonomický vývoj krajiny, keďže v regióne sa nachádzajú ložiská zemného plynu. Mozambická vláda však od roku 2017, odkedy aktivita teroristov narastá, podľa odborníkov urobila veľmi málo preto, aby nejakým spôsobom riešila ekonomické a sociálne problémy miestneho obyvateľstva. Tie pomáhajú džihádistom verbovať do svojich radov najmä mladých ľudí. Preto extrémistickú skupinu pôsobiacu v Cabo Delgado najčastejšie volajú Šabáb, čo znamená mládež. Nemá však nič spoločné so somálskou teroristickou organizáciou Šabáb.

Medzinárodný boj

Okrem vojakov z EÚ do Mozambiku teraz mieri vojenská pomoc z viacerých krajín. Špeciálne sily z USA už začali s výcvikom miestnej námornej pechoty. Rwanda vyslala do Cabo Delgado 1 000 vojakov, ktorí vraj už zaznamenali v boji s islamistickými rebelantmi prvé úspechy. Do oblasti sa chystá aj kontingent viacerých krajín Juhoafrického rozvojového spoločenstva, čo je medzinárodná regionálna organizácia.

"Z viacerých dôvodov je toto potenciálne problematický vývoj,“ reagovala pre Pravdu Emilia Columbová z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie, ktorá v minulosti pracovala ako analytička CIA. "V prvom rade, keď sa pozrieme na podobné medzinárodné zásahy do takýchto konfliktov, najlepšie fungujú, keď je vojenská pomoc spojená s celkovým plánom, ako riešiť problémy. Tak aby bolo jasné, akú úlohu majú hrať zahraniční partneri. Povedzme, že sa rwandským jednotkám podarí zaistiť bezpečnosť. Čo bude potom? Má mozambická vláda plán, ako túto bezpečnosť udržať, ako pomôcť miestnym ľuďom s obnovou? Nie je ani jasné, ako sa budú rôzne zahraničné jednotky koordinovať,“ povedala odborníčka, ktorá pôsobí aj v organizácii VoxCroft.

Columbová okrem toho pripomenula príklad Somálska, kam prišli v rokoch 2007 až 2008 zasiahnuť etiópske jednotky. "Somálskemu Šabábu následne pomohli rôzni džihádistickí bojovníci, ktorí pôsobia v oblasti. Myslím, že podobné riziko existuje aj v Mozambiku. Už teraz sme svedkami toho, že k rebelantom v Cabo Delgado sa pridávajú bojovníci z regiónu. Príchod zahraničných jednotiek do Mozambiku to môže ešte urýchliť,“ vysvetlila Columbová.