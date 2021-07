Súd zrušil vládou chválenú výstavbu tunela pri Stonehenge

Rozhodnutie súdu prišlo po tom, ako UNESCO upozornilo, že ak by k tejto spornej stavbe došlo, tento neolitický kruhový komplex by mohol byť pridaný na zoznam ohrozených lokalít Svetového dedičstva. To by následne mohlo viesť až k jeho prípadnému vyradeniu z tohto zoznamu.

Súd zdôraznil, že jeho rozhodnutie sa netýka podstaty projektu, ale zákonnosti udelenia súhlasu ministra dopravy Granta Shappsa, ktorý vlani odobril jeho realizáciu. Podľa súdu totiž Shapps riadne neposúdil dva ďalšie alternatívne projekty, ako mu ukladal zákon. Okrem toho sa kompetentní v rámci rozhodovacieho procesu nezaoberali žiadnymi dôkazmi o tom, aké dopady by mala výstavba tunelu na jednotlivé časti tohto neolitického monumentu.

Ako uvádza AFP, britské úrady požiadali o povolenie postaviť nový 13-kilometrový úsek existujúcej hlavnej cesty vrátane nového 3,3-kilometrového tunela v roku 2018. Projekt v hodnote 1,9 miliardy eur by však zasahoval do územia tejto historickej pamiatky.

Medzi odporcami výstavby tunelu boli okrem ekológov aj aktivisti, archeológovia či vyznávači pohanského náboženstva – tzv. druidi, pre ktorých je tento monument posvätný.

Tom Holland, šéf nadácie Stonehenge Alliance, ktorá združuje archeológov a mimovládne organizácie, na Twitteri uviedol, že piatkové rozhodnutie súdu je „úžasnou správou“.