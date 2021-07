Macron ako Hitler. Francúz bilbordmi testuje limity satiry

Macronovi právnici už podali trestné oznámenie, v ktorom uviedli, že zobrazenie je verejnou urážkou. Samostatné oznámenie podala aj prezidentova strana Republika v pohybe (REM). Flori uviedol, že ho už vo veci kontaktovala polícia.

Skúška hraníc

Neobvyklý prípad sa zmenil v skúšku toho, kde má Francúzsko hranicu medzi slobodou prejavu a urážkou. To rezonuje najmä v krajine, kde satirický časopis Charlie Hebdo publikuje karikatúry moslimského proroka Mohameda, ktoré väčšina moslimov považuje za rúhanie sa, píše Reuters.

Za právo časopisu slobodne publikovať sa opakovane postavili aj predstavitelia štátu. Macron v minulosti verejne vyhlásil, že každý má právo sa rúhať, kritizovať aj karikovať akékoľvek náboženstvo.

Flori polepil billboardy Macronovou karikatúrou v reakcii na covidový zákon, ktorý stanovil povinnosť preukázať sa zdravotným pasom pri návšteve kín, múzeí, športovísk a všetkých miest, kde je viac ako 50 ľudí. Od augusta bude rovnaká povinnosť platiť aj v reštauráciách či nákupných centrách.

Karikatúra zostane karikatúrou

Podľa Floriho, ktorý plagáty vylepil v departemente Var na juhu Francúzska, sa väčšina krajina postavila za satirický časopis Charlie Hebdo. „Ale keď ide o uťahovanie si z prezidenta tým, že ho zobrazím ako diktátora, potom je to rúhanie a neprijateľné,“ posťažoval sa.

Macronov právnik Jean Ennochi uviedol, že trestné oznámenie podal za Macrona osobne, nie v rámci jeho oficiálneho úradu „kvôli urážlivej povahe porovnaní prezidenta republiky s Adolfom Hitlerom“. Zástupca Macronovej strany uviedol, že strana podala samostatnú sťažnosť kvôli urážke a podnecovaniu k nenávisti.

„Vôbec som nečakal, že by prezident podal sťažnosť proti občanovi Francúzska,“ reagoval Flori. „Karikujú. Ľuďom sa to môže, alebo nemusí páčiť, ale vyjde to narovnako, karikatúra zostane karikatúrou,“ do­dal.