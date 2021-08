Pri zrážke dvoch vlakov na západe Česka sa zranilo 28 osôb

Išlo o zrážku rýchlika Ex 351 Západní expres, ktorý smeroval z Českej Kubice do Prahy, s osobným vlakom z Plzne do Domažlíc, približuje server Novinky.cz. Trať číslo 180 bude celý deň uzatvorená.

Ako uviedla česká polícia na Twitteri, na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému (IZS) vrátane troch vrtuľníkov.

„Poplach bol vyhlásený pre 11 jednotiek. Miesto zásahu máme rozdelené na dva úseky. Transportujeme osoby z vlaku. Na mieste je niekoľko desiatok zranených,“ uviedol hovorca hasičov Petr Poncar.