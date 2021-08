Korčok: Žiadam predstaviteľov Maďarska, aby rešpektovali Slovensko

Spôsob, akým najvyšší maďarskí predstavitelia neustále otvárajú historické otázky, je v rozpore s deklarovanou snahou o dobré bilaterálne vzťahy so Slovenskom. Ďalším príkladom v tomto smere je účasť a vyjadrenia predsedu parlamentu Lászloa Kövéra na odhalení pamätníka vysídleným Maďarom v Šamoríne 2. augusta 2021. Zdôraznil to v tlačovej správe šéf diplomacie Korčok.

Podľa portálu samorin.sk Kövér vo svojom prejave okrem iného vyhlásil, že spoločným cieľom krajín strednej Európy je, aby historické krivdy spáchané v 20. storočí boli v tomto storočí napravené.

„Som rozčarovaný z toho, že z Budapešti neustále počúvame na našu adresu odkazy a poučenia týkajúce sa spoločnej histórie. Rozhodne však odmietam to, že druhý najvyšší predstaviteľ Maďarska má potrebu prísť prezentovať svoje videnie histórie priamo na Slovensko. Pripomínam, že aj my, oficiálni predstavitelia SR, máme možnosť prezentovať náš postoj k minulosti, vrátane historickej úlohy Maďarska. Napriek tomu to nerobíme, a už vôbec nie na podujatiach na území Maďarska. Nerobíme to z rešpektu voči Maďarsku, ale aj preto, lebo povojnové usporiadanie je raz a navždy uzavretá téma a naše vzťahy chceme orientovať na súčasnosť a budúcnosť. Jej súčasťou je aj dnešný zmier s našimi spoluobčanmi maďarskej národnostnej menšiny. Prosím preto maďarských predstaviteľov, aby vážili slová, tento zmier nenarúšali a rešpektovali Slovenskú republiku ako rovnocenného partnera,“ uviedol Korčok.