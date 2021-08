Poľsku sa rúca vláda, Dohoda vycúvala od Morawieckého

Stalo sa tak pritom deň pred kľúčovým hlasovaním o kritizovanom návrhu zákona, ktorý blokuje vlastníctvo médií neeurópskymi firmami a podľa kritikov má umlčať televíziu kritickú voči vláde. Vicepremiér Jaroslaw Gowin (Dohoda) je proti návrhu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Čítajte viac Poľskej koalícii hrozí rozpad, Morawiecki navrhol odvolanie vicepremiéra Gowina

Hovorca Dohody Jan Strzežek na sociálnej sieti Twitter napísal, že ich „poslanci opustia klub koaličných strán a v parlamente vytvoria samostatný poslanecký klub“.

Najnovší politický vývoj u severných susedov Slovenska je reakciou na krok poľského premiéra. Morawiecki požiadal v utorok prezidenta Andrzeja Dudu, aby z postu vicepremiéra a ministra odvolal Gowina. Gowin vo vláde zastával post vicepremiéra aj ministra rozvoja, práce a technológií.

Lojálny svojmu programu

Prezidentov hovorca Blažej Spychalski povedal pre agentúru PAP, že „želanie premiéra bude splnené“.

Samotný Jaroslaw Gowin ešte v utorok uviedol, že jeho odvolanie pramení z toho, že bol „lojálny svojmu predvolebnému programu“. O odvolaní z funkcie sa vraj dozvedel z médií, čo podľa neho „svedčí o politickej nekultúre vo vládnom tábore“.

Strana Dohoda má poľskom Sejme 12 zástupcov. S odchodom menšieho koaličného partnera nenastáva automatický rozpad vlády, upozorňuje agentúra AFP, pretože to by si vyžadovalo hlasovanie o vyslovení nedôvery v parlamente.

Gowinova strana Dohoda, ktorá je menším partnerom vo vládnej koalícii Zjednotená pravica, sa čoraz častejšie dostáva do stretov s jej väčším partnerom – stranou PiS premiéra Mateusza Morawieckeho. Gowin kritizoval koaličný ekonomický program, ktorý podľa neho povedie k zvyšovaniu daní pre strednú triedu, či zmeny zákona o vysielaní, o ktorých tvrdí, že „jasne porušujú princíp slobody médií“.

Gowin podľa vlády „podkopáva dôveru“ v jej činy. On zas uviedol, že jeho zbavenie funkcie je „de facto roztržka vo vládnej koalícii a de facto koniec Zjednotenej pravice“. Jeho strana bude podľa jeho slov v stredu hlasovať o tom, či zostať v koalícii. Ak by Dohoda z koalície odišla, vláda by stratila väčšinu v parlamente.

Protesty proti zákonu

Vláda je podľa jej hovorcu presvedčená, že spomenutý návrh aj tak parlamentom prejde.

Proti návrhu mediálneho zákona v utorok večer vyšli do ulíc viacerých miest tisícky demonštrantov. Davy sa zišli pred parlamentom vo Varšave, kde budú v stredu o návrhu diskutovať poslanci, ale aj v Krakove, Vroclave, Poznani, Lubline alebo Štetíne.

Vláda tvrdí, že zákon je potrebný, aby zastavil nepriateľské zahraničné mocnosti pred prebratím kontroly nad poľskými vysielateľmi. Podľa oponentov je to však pokus o dotlačenie americkej spoločnosti Discovery k predaju najväčšej televíznej siete TVN.