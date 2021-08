Babiš žiada zastavenie trestného stíhania v kauze Čapí hnízdo

Český premiér Andrej Babiš podal návrh na zastavenie trestného stíhania v kauze Čapí hnízdo. Potvrdil to jeho právny zástupca Michael Bartončík. Žiadosť podal Babiš na Mestskom štátnom zastupiteľstve v Prahe ešte v druhej polovici júla.

O prípadnej obžalobe v kauze údajného dotačného podvodu má dozorný žalobca Jaroslav Šaroch rozhodnúť do konca augusta.

„Nemôžem to krátko zhrnúť, je to argumentačne veľmi obsiahle a čokoľvek z toho vyťahovať by bolo len vytrhnutím z kontextu, ale dôvodov na zastavenie je viacero,“ povedal Bartončík.

Návrh na zastavenie trestného stíhania podal aj advokát bývalej manažérky Babišovej spoločnosti Agrofert Jany Mayerovej, ďalšej obvinenej v danej kauze.

50 miliónov

Na základe akých argumentov chce Babiš trestné stíhanie zastaviť, hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala odmietol povedať.

„Ani v záverečnej fáze prípravného konania nie je možné uverejňovať informácie týkajúce sa obsahu jednotlivých podaní, popisu skutku, dôkazov, či údaje týkajúce sa dotknutých osôb,“ vyhlásil hovorca zastupiteľstva.

Babiš podľa polície získal pri výstavbe farmy Čapí hnízdo európsku dotáciu vo výške 50 miliónov korún (približne 1,9 milióna eur), tá však mala náležať len malým a stredným firmám. Farma spojená s jedným z najbohatších mužov v Česku preto podľa kriminalistov získala európske peniaze neprávom.

Babiš dlhodobo odmieta, že by sa okolo farmy Čapí hnízdo dialo čokoľvek nezákonného.

10-ročný trest

Polícia tento rok v máji súčasne ukončila vyšetrovanie kauzy. Tím vyšetrovateľov pod vedením Pavla Nevtípila ale opätovne navrhol obžalovať Babiša a Mayerovú z dotačného podvodu a poškodzovania záujmov Európskej únie. Ak by sa ich vina preukázala, hrozilo by im až desať rokov za mrežami.

Podstatou prípadu je to, že farma Čapí hnízdo pôvodne patrila holdingu Agrofert. V decembri 2007 sa premenila na akciovú spoločnosť s akciami na majiteľa a neskôr získala zmienenú európsku dotáciu v rámci programu pre malé a stredné podniky.

Na tú by ako súčasť Agrofertu nemala nárok. Po niekoľkých rokoch sa spoločnosť pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do februára 2017, potom ho vložil do zverenských fondov.