Ako má EÚ zatlačiť na Taliban? Ekonomikou to nepôjde

EÚ sa na celkovom obchodnom obrate Afganistanu podieľa iba 1,9 percentami, pretože táto stredoázijská krajina sa v rámci svojich hospodárskych vzťahov obracia skôr na východ, na krajiny ako Pakistan, Irán, Čína a India.

Afganistan vďaka predošlej civilnej vláde podporovanej medzinárodným spoločenstvom ťaží zo systému preferenčného zaobchádzania Európskej únie s najmenej rozvinutými krajinami, známeho ako „Všetko okrem zbraní“ (Everything but Arms, EBA). To znamená, že afganskí obchodníci majú prístup na jednotný trh EÚ bez zavádzania ciel pre 75,9 percenta svojich tovarov.

Podľa Politico schému EBA v súčasnosti využíva približne 30 percent afganských vývozov do EÚ. A ak by Brusel túto schému obmedzil – v rámci svojich budúcich rokovaní s Talibanom –, pravdepodobne by tento krok mal iba malý vplyv na celkové hospodárske smerovanie Afganistanu.

Rozvojové projekty

Únia má väčší vyjednávací priestor pri financovaní rozvojových programov pre Afganistan. EÚ poskytla tejto krajine „veľkorysú“ finančnú pomoc vo výške 1,4 miliardy eur na rozvojové projekty v období rokov 2014–2020. Politico upozornil, že Únia by rovnako ako v prípade Bieloruska, ktorého režim porušuje ľudské práva a zásady demokracie, mohla prerušiť všetku priamu pomoc subjektom spojeným s novým vládnym režimom v Kábule.

Svetová banka považuje Afganistan za ekonomiku s nízkymi príjmami. Podľa údajov z roku 2019 boli príjmy na obyvateľa vo výške 540 dolárov. Dovoz na európsky trh z Afganistanu vďaka preferenčnej schéme predstavoval v roku 2019 približne 16 miliónov eur, čo bol dvojnásobok preferenčného dovozu v roku 2018.

Eurokomisár: Európa musí vytvoriť koridory

Európa musí vytvoriť humanitárne koridory na prijímanie utečencov, ktorí budú prichádzať z Afganistanu, a zabrániť tak masívnemu prílevu nelegálnych prisťahovalcov. Uviedol to v utorok eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v rozhovore pre taliansky denník Il Messaggero.

„Myslím si, že Európa bude nevyhnutne musieť zriadiť humanitárne koridory a zorganizovať prijímacie centrá, aj preto, aby predišla nekontrolovanému prísunu nelegálnych prisťahovalcov. Prinajmenšom by tak mali urobiť krajiny, ktoré sú ochotné urobiť tento krok,“ povedal Gentiloni.

O vývoji situácie v Afganistane budú v utorok poobede rokovať ministri zahraničných vecí EÚ na mimoriadnej videokonferencii, ktorú v pondelok zvolal šéf európskej diplomacie Josep Borrell.

Európska komisia oznámila, že EÚ v spolupráci so svojimi členskými štátmi hľadá riešenia na rýchlu evakuáciu Afgancov, ktorí spolupracovali s ambasádami a inštitúciami EÚ, na bezpečné miesto. Toto opatrenie sa týka aj ich rodín, ktoré môžu byť tiež vystavené riziku pomsty Talibanu za spoluprácu so Západom.