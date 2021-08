Po prvýkrát je na rieke Colorado nedostatok vody, vláda zavádza opatrenia

Krok reaguje na dlhodobé sucho na americkom západe a na trvalý pokles hladín dvoch veľkých vodných nádrží: jazier Mead a Powell. Americké médiá podotýkajú, že vodu z rieky Colorado využíva cez 40 miliónov obyvateľov Spojených štátov.

Spotrebné reštrikcie začnú platiť budúci rok a zatiaľ dopadajú hlavne na farmára v Arizone, píše denník The New York Times (NYT). Výrazne miernejšie obmedzenie zavádza federálna vláda pre susednú Nevadu a tiež pre Mexiko, kde Colorado ústi do Kalifornského zálivu. „Avšak väčšie obmedzenia … sú v najbližších rokoch pravdepodobné, vzhľadom k tomu, ako otepľujúce sa klíma ďalej znižuje prísun vody z dažďov a topenia snehu do Colorada,“ mieni NYT.

Najnižšia hladina vôbec

Príslušné oddelenie ministerstva vnútra vyhlásilo stav nedostatku po vypracovaní novej predpovede o vývoji hladiny jazera Mead, ktoré je druhou najväčšou nádržou na rieke. Hladina v rezervoári vytvoreného v 30. rokoch stavbou Hooverovej priehrady podľa novej analýzy zostane najmenej do prvých mesiacov budúceho roka pod nadmorskou výškou 1075 stôp (328 metrov), čo je už vopred stanovená hranica pre spustenie úsporných opatrení.

Aktuálne je podľa denníka The Wall Street Journal (WSJ) hladina na úrovni 1068 stôp nad morom, čo je najnižší údaj od výstavby priehrady. Federálna agentúra USBR, ktorá má správu vodných zdrojov na starosti, odhaduje, že do konca roka hladina klesne na nadmorskú výšku 1066 stôp.

Colorado je významným zdrojom pre celý juhozápad USA a poskytuje pitnú vodu 40 miliónom ľudí. Obzvlášť je na rieke závislá Arizona, ktorá z nej čerpá 40 percent všetkých dodávok. Tomuto štátu sa od konca roka ročný prídel vody zníži o 18 percent, na Nevadu sa vzťahuje sedempercentné obmedzenia, na Mexiko potom päťpercentné. Celkovo sa o vodu z Colorada spoločne s Mexikom delí sedem amerických štátov, pričom systém dohôd určuje aj to, v akom poradí štáty prichádzajú o dodávky v prípade obmedzení.