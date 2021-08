Rakúsko navrhlo vznik deportačných centier v strednej Ázii

Afganistan padol do rúk Talibanu počas uplynulého víkendu, po stiahnutí sa vojakov NATO. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), početné ľudskoprávne organizácie a niektorí politici Európskej únie zdôraznili, že je potrebné chrániť tých ohrozenejších, ktorí sa pokúšajú ujsť pred islamistickým hnutím.

EÚ sa snaží vyhnúť opakovaniu situácie z rokov 2015 a 2016, keď státisíce ľudí, mnohí z vojnou sužovanej Sýrie, podnikali nebezpečnú cestu do EÚ, aby tam našli ochranu. „Cieľom musí byť jedno: udržať väčšinu ľudí v danom regióne,“ povedal konzervatívny rakúsky minister vnútra Karl Nehammer pred videorozhovormi so svojimi kolegami z EÚ. Podobne sa predtým začiatkom týždňa vyjadrila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Francúzsky prezident Emmanul Macron v pondelok varoval, že destabilizácia Afganistanu môže spustiť nekontrolovateľné utečenecké vlny prúdiace do Európy. Nehammer povedal, že EÚ sa musí vyzbrojiť proti možnej ilegálnej imigrácii, a to tak, že sa ešte viac bude snažiť posilniť svoje vonkajšie hranice. Rakúsko sa už teraz stará o druhú najväčšiu afganskú komunitu v EÚ v pomere k svojmu vlastnému obyvateľstvu – má na svojom území 44 000 Afgancov, spresnil minister.

Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v stredu vyzvala členské štáty, aby sa viac snažili presídľovať ohrozených Afgancov a ponúkli tým najohrozenejším nové, legálne cesty, ako získať ochranu v EÚ – predovšetkým ženám a deťom. „Mali by sme zabrániť ľuďom putovať do EÚ po nebezpečných, nelegálnych a nekontrolovaných trasách ovládaných prevádzačmi,“ povedala Johanssonová ministrom vnútra na rozhovoroch. „V týchto dňoch nie je možné posielať ľudí (z EÚ) späť do Afganistanu. Nie je to bezpečné. Je ale dôležité, aby sme pomáhali ľuďom v Afganistane – ak je to možné – vrátiť sa do svojich domovov. Takisto môžeme pomáhať susedným krajinám pri podpore afganských utečencov,“ dodala eurokomisárka.

Po videokonferencii ministrov vnútra EÚ vyhlásila, že Európa „by nemala čakať dovtedy, keď už budú ľudia stáť na našich vonkajších hraniciach. Musíme pomáhať ešte predtým. Takisto je dôležité, aby sme pomáhali tým, ktorí sú bezprostredne ohrození a presídliť ich do členských štátov EÚ“.

Mnoho štátov EÚ sa iba minulý týždeň dohodlo na zastavení deportácií ľudí do Afganistanu, a to napriek tomu, že Taliban v uplynulých mesiacoch rýchlo dobýjal územia v celej krajine. Nehammer ešte v nedeľu – v deň, keď Taliban dobyl afganskú metropolu Kábul -, povedal, že Rakúsko bude pokračovať v deportáciách neúspešných žiadateľov o azyl „tak dlho, ako to len bude možné“.

Taliban vládol v Afganistane päť rokov a zaviedol voči ženám prísne tresty a veľké obmedzenia v živote. V roku 2001 ho pri invázii zvrhli Spojené štáty a začala sa misia NATO. Mnohí Afganci sa obávajú návratu tohto režimu alebo v niektorých prípadoch odplaty Talibanu za spolupracovanie so zahraničnými silami, ktoré sa nedávno stiahli z krajiny. Podľa údajov OSN je už teraz vnútorne vysídlených približne 3,5 milióna ľudí, pričom milióny Afgancov hostí na svojom území susedný Pakistan, Irán a neďaleké Turecko.