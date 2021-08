Na letisku v Kábule trvá chaos, na Slovensko dorazil evakuačný let

Dianie v Afganistane

DŽALALABAD – Najmenej traja ľudia prišli v stredu o život a viac ako desať ďalších utrpelo zranenia v afganskom meste Džalalabad, kde príslušníci hnutia Taliban spustili streľbu na demonštrantov po tom, ako rozvášnený dav sňal vlajku tohto militantného hnutia umiestnenú na námestí a nahradili ju afganskou vlajkou.

BÁMJÁN – Príslušníci militantného hnutia Taliban vyhodili v afganskom meste Bámján do vzduchu sochu lídra šiitských milícií Abdala Alího Mazárího, ktorý proti nim bojoval v občianskej vojne v 90. rokoch 20. storočia. Mazárí patril k etnickej skupine Hazárov, šiitov, ktorí boli počas predošlej vlády Talibanu – fundamentalis­tických sunnitov – v rokoch 1996 – 2001 prenasledovaní a v roku 2016 vyhlásený za mučeníka.

KÁBUL – Počas tlačenice na letisku v afganskej metropole Kábul utrpelo v stredu zranenia najmenej 17 ľudí. Americkí vojaci, ktorí dohliadajú na evakuáciu na letisku v afganskej metropole Kábul, počas noci vystrelili tiež niekoľko varovných výstrelov, aby boli schopní kontrolovať davy ľudí. V súvislosti s varovnými výstrelmi neboli hlásené obete ani zranení.

KÁBUL – V Afganistane nebude demokratická vláda. Krajinu bude spravovať vládna rada a súčasný vodca Talibanu Hajbatulláh Áchúndzáda bude stáť na čele vedenia krajiny. V stredu to pre agentúru Reuters uviedol vysokopostavený člen hnutia Taliban Vahídulláh Hášimí.

ABÚ ZABÍ – Afganský prezident Ašraf Ghaní, ktorý v nedeľu utiekol z Kábulu, je v Abú Zabí. Agentúra WAM vydala v stredu krátku správu, podľa ktorej „Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce SAE môže potvrdiť, že Spojené arabské emiráty privítali prezidenta Ašrafa Ghaního a jeho rodiu z humanitárnych dôvodov“. Ghaní neskôr v stredu uviedol, že podporuje rozhovory medzi hnutím Taliban a bývalými najvyššími vládnymi predstaviteľmi.

DUŠANBE – Afganský veľvyslanec v Tadžikistane Záhir Aghbár odmietol v stredu vládu hnutia Taliban vo svojej krajine. Vyhlásil, že dosiaľ nedobytá provincia Pandžšír severne od Kábulu bude slúžiť ako centrum odboja pod vedením viceprezidenta Amrulláha Sáliha, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta.

KÁBUL – Zástupcovia Talibanu sa stretli s predstaviteľmi ďalších politických síl Afganistanu vrátane bývalého prezidenta Hámida Karzaja. Obsah rozhovoru nie je známy.

Afganistan a Slovensko

Lietadlo Vzdušných síl Ozbrojených síl (OS) SR opustilo Afganistan a po úspešne zvládnutej evakuačnej operácii vrátilo v noci na štvrtok na Slovensko. Na sociálnej sieti to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď.

Hnutie Sme rodina si myslí, že prijať desať spolupracujúcich Afgancov „bohato“ stačí. Nechce tento počet zvyšovať. Pre TASR to v stanovisku uviedol predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár, podľa ktorého toto číslo „pokrýva všetkých našich tlmočníkov, ktorí so slovenským tímom spolupracovali“.

S individuálnou žiadosťou o pomoc pre seba a svoje rodiny v Afganistane sa na Slovensko za posledný týždeň zatiaľ obrátili bývalí študenti slovenských univerzít. Pre TASR to uviedla Lucia Hurajtová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.

Reakcie zahraničia na dianie v Afganistane

PRAHA – Tretí evakuačný let českej armády z afganského hlavného mesta Kábul pristál v stredu večer na vojenskom letisku Praha-Kbely. Podľa ministra obrany ČR Lubomíra Metnara bolo na palube 62 pasažierov. Let mal medzipristátie v azerbajdžanskom Baku. Na palube boli aj afganskí tlmočníci s deťmi, držitelia trvalého pobytu v Českej republike, ako aj štyria Afganci, o ktorých prepravu požiadalo Slovensko.

ŽENEVA – Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) chce zostať pôsobiť v Afganistane i po tom, ako tam moc prevzalo militantné hnutie Taliban. UNHCR chce podľa zástupkyne UNHCR v Nemecku Kathariny Lumppovej spolu s ďalšími organizáciami pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci „v súlade so zásadami neutrality, nestrannosti a nezávislosti“.

WASHINGTON – Letectvo Spojených štátov (USAF) vyšetruje nález ľudských ostatkov v podvozku evakuačného lietadla, ktoré v nedeľu odletelo z Kábulu a neskôr pristálo v Katare.

LONDÝN – Britský parlament sa v stredu zišiel na mimoriadnom zasadnutí venovanom reakcii britskej vlády na súčasnú krízu v Afganistane. Poslanci mali od 22. júla letné prázdniny, ktoré mali trvať do 6. septembra.

BUDAPEŠŤ – Skupinu 26 maďarských občanov, ktorí zaisťovali ochranu holandského veľvyslanectva v Kábule, v utorok evakuovali do Taškentu spojenci Maďarska. Podľa rezortu diplomacie sú zatiaľ v uzbeckom hlavnom meste.

WASHINGTON – Americkí vojaci nenechajú žiadneho občana USA napospas vyhrotenej situácii v Afganistane, a to ani vtedy, ak by mali v Talibanom ovládanom Kábule zostať aj po 31. auguste. Vyhlásil to v stredu prezident USA Joe Biden.

BERLÍN – Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) neodporúča komerčným leteckým spoločnostiam prelety cez vzdušný priestor Afganistanu. Úrad plánuje prehodnotiť toto odporúčanie 20. septembra.

BRUSEL – Európska únia, Spojené štáty a 18 ďalších krajín v stredu v spoločnom vyhlásení uviedlo, že sú „hlboko znepokojené“ situáciou v oblasti práv afganských žien a dievčat. Krajiny afganské militantné hnutie Taliban vyzvali, aby zaistilo ochranu a bezpečnosť týchto osôb.