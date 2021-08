Biden: V Kábule možno zostaneme dlhšie, zachránime všetkých Američanov

Americkí vojaci nenechajú žiadneho spoluobčana napospas vyhrotenej situácii v Afganistane, a to ani vtedy, ak by to malo znamenať, že zostanú v Talibanom ovládanom Kábule dlhšie, než sa plánovalo. Vyhlásil to v stredu prezident USA Joe Biden, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Foto: TASR/AP , Susan Walsh