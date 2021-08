Koncom septembra urobia rekonštrukciu incidentu, pri ktorom zahynul Jozef Chovanec

Rekonštrukcia policajného zákroku na letisku v belgickom Charleroi, po ktorom v roku 2018 zomrel Slovák Jozef Chovanec, bude 27. a 28. septembra. Informoval o tom denník The Brussels Times. Podľa právnej zástupkyne jeho rodiny sa mala rekonštrukcia pôvodne odohrať už vo februári, pre pandémiu koronavírusu ju však odložili.

„Dúfame, že sa to už nebude odkladať a že rekonštrukcia bude poslednou časťou vyšetrovania, pretože moji klienti sa obávajú, že sa všetko bude opäť odďaľovať,“ povedala Ann Van de Steenová pre agentúru Belga.

Rekonštrukcia trestného činu zahŕňa určenie postupnosti udalostí a môže poskytnúť „cenné informácie pre vyšetrovanie a budúci vývoj prípadu,“ napísal The Brussels Times.

Tridsaťdeväťročný Jozef Chovanec zomrel vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v Charleroi, ležiacom asi 50 kilometrov južne od Bruselu. Po prevoze do nemocnice podľahol ťažkým zraneniam, ktoré si podľa polície sám spôsobil v cele predbežného zadržania. Chovanec bol zatknutý 23. februára 2018. Podľa belgických médií sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.

Čítajte aj Kauza Chovanec: O smietke a brvne v oku

Policajti ho odviedli do záchytnej cely na letisku, kde si podľa pôvodných správ sám spôsobil sebapoškodzujúce údery, čo si v snahe upokojiť ho vyžiadalo opätovný zásah polície. Po tomto zásahu Chovanec utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral.

Posun v hodnotení prípadu priniesol až videozáznam zverejnený vlani v auguste. Na záberoch je vidieť, ako policajti na Chovancovi vyše štvrťhodiny kľačali a jedna z policajtiek hajlovala, zatiaľ čo jej kolegovia sa tomu smiali.